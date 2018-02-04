З'явилося відео останнього бою пілота збитого в Сирії Су-25

Пілот підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до повстанців.

Опубліковані відео останнього бою пілота російського штурмовика Су-25, збитого в сирійській провінції Ідліб.

Відео викладене Telegram-каналом Directorate 4.

За даними авторів каналу, російський пілот штурмовика підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до сирійських повстанців.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.