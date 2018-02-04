Відстрілювався на землі: стали відомі подробиці загибелі пілота російського Су-25 в Сирії

01:29, 04 лютого 2018
Світ
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БІЛОРУЧКА

Таке припущення зробила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, повідомляється на сторінці у Twitter.

Група опублікувала фотографії документів і особистої зброї, які знайшли у загиблого пілота російського Су-25.

"Судячи з відстріляних обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстарнцы збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

За повідомленнями ЗМІ, пілот виявився колишнім українським військовим.

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Теги: #збитий Су-25 у Сирії#російський літак у сирії