Відстрілювався на землі: стали відомі подробиці загибелі пілота російського Су-25 в Сирії
Загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.
Таке припущення зробила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, повідомляється на сторінці у Twitter.
Група опублікувала фотографії документів і особистої зброї, які знайшли у загиблого пілота російського Су-25.
"Судячи з відстріляних обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі", – йдеться в повідомленні.
Опубліковані фотографії документів і особистої зброї, знайдених у загиблого пілота російського Су-25. Судячи по півтора отстрелянным обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий уже на землі. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL— CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018
Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстарнцы збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.
За повідомленнями ЗМІ, пілот виявився колишнім українським військовим.