Відстрілювався на землі: стали відомі подробиці загибелі пілота російського Су-25 в Сирії

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team опублікувала фотографії документів і особистої зброї, які знайшли у загиблого пілота російського Су-25.

Загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Таке припущення зробила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, повідомляється на сторінці у Twitter.

Група опублікувала фотографії документів і особистої зброї, які знайшли у загиблого пілота російського Су-25.

"Судячи з відстріляних обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий вже на землі", – йдеться в повідомленні.

Опубліковані фотографії документів і особистої зброї, знайдених у загиблого пілота російського Су-25. Судячи по півтора отстрелянным обойм до АПС, можна припустити, що пілот відстрілювався і був убитий уже на землі. pic.twitter.com/yd3zTmrYGL — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сирійські повстарнцы збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

За повідомленнями ЗМІ, пілот виявився колишнім українським військовим.