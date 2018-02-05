Росія посилила авіанальоти в Сирії через збитий повстанцями Су-25

За словами очевидців, була атакована, зокрема, лікарня в Маарет аль-Нуумані.

Російська авіація збільшила число авіанальотів по утримуваних повстанцями містах в сирійській провінції Ідліб після того, як повстанці збили російський Су-25.

Як повідомляє Reuters, авіаудари були нанесені по селах і містах, в тому числы Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет аль-Нууман і Ідліб.

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За словами очевидців, була атакована, зокрема, лікарня в Маарет аль-Нуумані.

На відеозаписах, наданих рятувальниками, видно, як із зруйнованої будівлі лікарні на ношах виносять дітей, відзначає Reuters.

Ще п'ять людей, як передбачається, загинули внаслідок авіаудару на житловий будинок в Кафр Нублі.

У столиці провінції, місті Ідліб, як розповіли очевидці, було зруйновано щонайменше одна п'ятиповерхова будівля, а загинути могли близько 15 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.

Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення.

Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.