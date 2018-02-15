Російський найманець "Вагнера", що вижив у Сирії, розповів подробиці їх знищення

Російський найманець пояснив, що перед тим як потрапити в Сирію бійці укладають контракт із якоюсь фірмою "Європоліс" за цивільними спеціальностями.

У мережі з'явився аудіозапис інтерв'ю одного з найманців з ПВК "Вагнер", який вижив під час атаки американських військ в Сирії 7 лютого.

Матеріал опублікував на YouTube соратник терориста Ігоря Стрєлкова (Гиркина) Михайло Полинков, якому вдалося поговорити з бойовиком в госпіталі, розшифровка запису опублікована в "Живому журналі" Полинкова.

Найманець пояснив, що перед тим як потрапити в Сирію бійці укладають контракт із якоюсь фірмою "Європоліс" за цивільними спеціальностями - як "господарники, геодезисти, топографісти".

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"Відмовляємося від орденів, медалей і їдемо в Сирійську арабську республіку, тільки не "за власним бажанням", а "ознайомитися з політичною атмосферою", – розповів він.

Він розповів, що вони форсували річку Євфрат за кілька днів до зіткнення з американськими військами, а на вечір 7 лютого у них був "запланований штурм", який і закінчився повним розгромом.

За його словами, того дня під удар потрапили три штурмових загони, приблизною чисельністю по 350 осіб кожен. В одному з загонів була група найманців, що раніше воювали на Донбасі на стороні терористів "ЛДНР".

"У кожному із загонів була своя техніка, такі як зушки на уралах і брдм. Так само в операції брала участь бронегрупа з танками Т-72 і артдивізіон з М-30. Обіцяли прикриття ППО, але його не було. Місцевих у складі колони практично не було", – розповів найманець.

"Американці в будь-якому разі знали, що там росіяни... Там тільки одна російська мова в ефірі була", - пояснив найманець угруповання "Вагнера", що вижив, і підкреслив, що "втрати в Сирії були кожного відрядження, але такого ще не було ніколи".

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнер» перевищила 200 осіб.