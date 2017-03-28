Російський найманець розповів правду про службу в "ЛНР" і "ДНР"

Російський найманець Михайло Полинков розповів "добровольцям" з РФ про те, що їх чекає насправді на службі "ЛНР" і "ДНР". Його слова на своїй сторінці у Facebook привів журналіст Юрій Бутусов.

"Михайло Полинков - громадянин РФ, колишній московський копірайтер, на початку війни придумав вигідний бізнес - створив під "дахом" терориста Гіркіна рух за вербування найманців-"добровольців" на війну на Донбас й збір коштів для допомоги "Новоросії", - йдеться у його повідомленні.

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Полинков розповів про реальності служби в 1-му і 2-му армійських корпусах окупаційних російських військ на Донбасі, до яких повинні бути готові новачки.

"Бухає і дме відсотків 96 захисничків "русского мира". Від цього втрати. Від цього травми. Від цього всяка х**ня трапляється. Підривають, стріляють, ріжуть один одного через шматок п**ди. Так що додавати алкашів до загальної маси", - заявив найманець.

Полинков також повідомив, що найманці на Донбасі повинні самі себе забезпечувати всією необхідною амуніцією.

"У принципі, не обов'язкова вимога. Якщо не враховувати того факту, що один чорт ви все це будете купувати там. А ви будете купувати це. За свої гроші, звісно. Починаючи від взуття й закінчуючи знаками розрізнення. Це не рахуючи того, що на потреби "підрозділу" теж доведеться відстебнути", - зазначив він.