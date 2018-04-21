Київ-Брюсель-Берлін, або ЮВТ як пересувний загін української демократії (фоторепортаж)

Просто так ми їм не цікаві.

Потрібна помаранчева революція. Або Чорнобиль, або ракети, які ми не порізали чи не туди продали.

Іран їм цікавий, бо там уран. Ірак – бо Аль-Каїда. Північна Корея – бо ядерні вибухи. Монголія чи Молдова нецікаві - без вибухів та урану.

Ми, Україна, для них - ситої Європи, з проблемами, породженими цією ситістю - як Монголія.

Цитадель європарламентаризму

Але Юлія Тимошенко таки наважилась, поїхала. Пункти маршруту – Брюссель, Берлін. Столиця Європи і столиця потужної країни, яка за кілька тижнів головуватиме в Євросоюзі. Причому поїхала в статусі опозиційного вождя, яку, відповідно, не можуть приймати на найвищому офіційному рівні, як приймають президентів, глав урядів чи королів.

Вийшло, відповідно, як і можна було передбачити – з нею зустрічались, посміхались, обмінювались поцілунками, компліментами, обіцянками… Але, природно, це не могло завершитись укладеними угодами, підписаними двосторонніми контрактами чи іншими документами…

Роздягайтесь, Юліє Володимирівно

Єврокомісар з питань зовнішньої політики та сусідства Беніта Ферраро-Вальднер. Рада вас бачити знову… Знаю вашу ситуацію… Ми віримо в вас… Приїздіть ще…

Юліє Володимирівно, пройдемте до єврокомісарів…

А ось Солану не дочекались

Верховний представник ЄС Хав’єр Солана. В перший день, на який була запланована зустріч він не зміг зустрітись Тимошенко.

Журналісти та пальто чекають Юлію Володимирівну

Українські журналісти, розставивши камери та мікрофони, марно чекали з півтори години у спеціально відведеній брюссельськими клерками загородці. (Коментарі та репліки: ось таке місце і буде у нас в Євросоюзі…)

Журналісти стояли перед Тимошенко на колінах

Наступного дня зустріч відбулась. Трохи неформальності: “Юліє, Юліє, де ти, ти змусила мене чекати на зустріч 24 години”. Далі – офіційніше… Високо оцінюю демократичний потенціал України… Ви є важливим лідером для України… Якісно виконайте свою роботу з впровадження демократичних стандартів, а ЄС завжди буде поруч…

З Гансом Поттерінгом…

Найімовірніший кандидат на посаду керівника Європарламенту - Ганс Поттерінг (фракція Європейської народної партії – Європейських демократів має більшість в Європарламенті і він як голова фракції найближчим часом має всі шанси очолити парламент). Зустріч триває недовго, але слова на нашу адресу так само теплі. Вітаємо Ваші зусилля для обєднання демократичних сил в Україні… Сподіваємось, наступного разу, коли ми приїдемо до України президентом буде Ющенко, а Ви – главою уряду. Це вже трохи конкретніше…

Так – всі зустрічі.

Але чого більшого ще може досягти навіть найхаризматичніший політик в статусі опозиціонера?

До того ж в нашій ситуації.

Десант Тимошенко у міністерство закордонних справ Німеччини…

У Бундестазі...

На екскурсії в бундестазі (колишній рейхстаг). Написи радянських солдатів

Як пояснити їм наші розклади? Чому лідер однієї з політичних партій, що таранила владу Кучми, тримала разом з іншими силами на собі Майдан, тепер входить до коаліції разом з тими, кого вона поборювала всіма силами? Чому бандити не сидять там, де їм було обіцяно, а приймають закони і вирішують долі мільйонів? І таке інше.

Тимошенко робить це, як вміє. Живе, незважаючи на статус опозиціонерки, скажемо так, у не найскромніших готелях (Брюссель – розкішний “Конрад”, Берлін – фешенебельний “Адлон”, проживання в останньому коштувало високопоставленому німецькому чиновнику кар’єри через підозри в корупції). На зустрічах, скажемо так, не цурається популістських прийомів. Обіцяє, скільки може, і трохи більше.

В готелі “ Adlon Kempinski”…

У цьому готелі проводив круглий стіл Михайло Ходорковський

ЮВТ залишає найпрестижніший готель

Але, знову таки, покажіть людину, яка може це зробити краще у нашій ситуації. Тимошенко каже: я приїхала до вас розповісти, що насправді відбувається в Україні, переконати, що ми, демократи, зробили висновки з наших найприкріших помилок, ми багато чому навчились, ми маємо план. План трохи дискусійний ( звернення до Конституційного суду щодо відміни політ реформи, дострокові вибори). Але це деталі. Їй таки важко не повірити. Це видно по тому, як її приймають не офіційні політики, а політологи, політтехнологи, різного роду експерти на різних “круглих столах” чи дискусіях.

В Берліні на дискусії, організованій двома відомими фондами, присутні після виступу Тимошенко стукотіли по столу (прийнято у них замість аплодисментів) так, що, здавалось, пальці повідбивають. Навіть офіційні особи, як уже згадувалось, не втримуються. Згадаймо пасаж того ж Поттерінга: приїду, а ви вже знову прем’єр… Це при живому Януковичі…

Не завжди прогнозована штука політика. Згадаємо пару-трійку останніх виборів. Вона їхала по країні, не вилазила з машин, поїздів та літаків, виступала в райцентрах і містечках. В помаранчевому таборі не вірили, що вони стануть першими серед помаранчевих. Стали.

А як тепер вона з таким же завзяттям поїде по Європі?

Олександр Калініченко, фото автора