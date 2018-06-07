Російські ЗМІ: Сотні тисяч людей у РФ ніколи не бачили м’яса й потерпають від голоду

Якщо споживання спирту перевищує 8 л на людину в рік – настає згасання етносу. Росія п’є утричі більше... Чи варто вірити повідомленням російських ЗМІ про Україну?..

Коли потрапляєш до Росії, тамтешні друзі та знайомі, які давно в нас в Україні не бували, накидаються з дивними запитаннями: «Як ви там без газу, без продуктів, голодні, без електрики, без зарплат і пенсій, у боргах як у шовках, усюди страйки, усі безробітні?» Починаєш пояснювати, що насправді тяжко, криза, але не гірше, ніж у них, – ображаються. «Либонь, соромно зізнаватися, хохлячий сину, от і брешеш. А РТР та ГРТ – завжди праві!»

Браття-москалі! Діліть ГРТ на вісім, а то й на стонадцять. Знаєте, насмикати всякого й подати певним чином можна легко і просто. Навіть коли смичеш із добре контрольованого російського інформаційного простору.

Нижче подам набір цитат – без усяких виправлень і додатків, просто зі скороченнями – із російських ЗМІ. От і подивіться, що у вас робиться, якщо судити з ваших же джерел.

У наведених нижче цитатах з непідконтрольних владі Інтернет-ресурсів ідеться про Росію. А тепер уявляєте, коли російські напівофіційні ЗМІ (телебачення й газети) беруться писати про становище в Україні...

Rin.ru: У РФ люди накладають на себе руки частіше, ніж гинуть у аваріях

«Понад 70 відсотків населення Росії живе в стані затяжного психоемоційного і соціального стресу, що викликає зростання депресій, реактивних психозів, тяжких неврозів, психосоматичних розладів і цілої низки внутрішніх захворювань.

До 2025 року наша країна втратить 11 мільйонів чоловік, – ідеться в новій доповіді ООН. Причиною демографічної катастрофи експерти називають низький рівень життя і непомірне споживання алкоголю.

Зарубіжні фахівці ввели в демографію новий термін – “російський хрест”. Він утворюється на графіці перетином лінії народжуваності, яка йде вниз, і лінії смертності, що йде вгору. З`явився ще один термін – “надсмертність”. Іноземці назвали феномен російської надсмертності “найбільш дивовижною подією в світовій охороні здоров`я”…

Усього лише за 7 начебто порівняно благополучних років, з 2002-го по 2009-тий, – нас стало менше на 3,3 мільйона.

Демографічна ситуація стає катастрофічною тому, що при невисокій народжуваності різко зросла смертність. Щорічно в дорожньо-транспортних пригодах гине до 35 тисяч росіян. Смертність від так званих побутових убивств, самогубств, травм у 5 разів вища, ніж у Європі. Безкоштовне медичне обслуговування нижче всякої критики. Здавалося б, забутий туберкульоз став буденною хворобою. У США з населенням 303 мільйони у 2007 році померло від туберкульозу 650 чоловік, а у нас, при населенні 142 мільйони, – 24 тисячі.

І, звичайно ж, горілка. Від серцево-судинних захворювань росіяни вмирають в 4 рази частіше, ніж громадяни Європейського Союзу...

Багато хвороб провокуються й поглиблюються психічним станом. Умовно кажучи, розрив серця – результат драм, кривд, перенесених у житті. І непомірне вживання алкоголю теж має чимось пояснюватися...

Іноземні фахівці обережно припускають, що російська надсмертність пов`язана з психологічними проблемами. Мовляв, за найрізноманітнішими опитуваннями росіяни стійко входять у список найнещасніших…

Вітчизняні соціологи термінами “щасливі” або “нещасні” не оперують. А висловлюються розгорнуто: “Понад 70 відсотків населення Росії живе в стані затяжного психоемоційного та соціального стресу, що спричиняє зростання депресій, реактивних психозів, важких неврозів, психосоматичних розладів і цілої низки внутрішніх захворювань...”

Ще наші соціологи використовують термін “фрустрація”. У фундаментальній доповіді Інституту комплексних соціальних досліджень ідеться про те, що дві третини бідних живуть з постійним відчуттям несправедливості всього навколишнього, з відчуттям повної своєї безпорадності. Вони не відчувають підтримки рідних і товаришів, упевнені, що ніхто не прийде їм на допомогу, коли щось трапиться. Усе це разом учені й називають іноземним словом “фрустрація” – тобто відчуття пригніченості, безвиході, моральної, психологічної, соціальної депресії. Яка часто доводить до самогубств. За кількістю суїцидів ми протягом багатьох років твердо займаємо друге місце у світі після Литви. Людей, що накладають на себе руки, у Росії більше, ніж жертв автокатастроф, – 41329 позаторік».

Труд: Сотні тисяч людей у Росії ніколи не бачили м’яса й потерпають від голоду

«Як стало відомо «Труду», цієї осені Міноборони не зможе призвати до армії близько 50 тисяч призовників «через хронічний дефіцит у вазі, спричинений недоїданням». Ще 20 тисяч новобранців-доходяг заради плану все ж таки відправлять до частин, де їх посилено відгодовуватимуть.

Колишній начальник Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) Міноборони полковник Віктор Красников зізнався «Труду», що навесні цього року через дефіцит маси тіла відстрочку служби отримали більш як 45 тисяч призовників.

Наприклад, деякі хлопці при зрості 187 см мали вагу 55 кг, хоча повинні були важити як мінімум 64 кг. Ще 20 тисяч доходяг усе-таки були призвані у війська, але їх тут же на три місяці відправили на відгодівлю, де їм давали додаткове харчування. «Багато хлопців тільки в частині вперше в житті їли вдосталь, а деякі з них раніше навіть не бачили м`яса», – розповів «Труду» заступник командира однієї з частин Московського військового округу Валерій Кумекін.

Військові медики вважають, що під час осіннього призову цього року кількість призовників з дефіцитом ваги сягне близько 50 тисяч чоловік.

«Реально недоїдаючих і голодних призовників буде ще більше, але заради плану Міноборони відправить до військ усіх хворих і з дефіцитом ваги», – заявила «Труду» відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова.

За даними Міноборони РФ, останніми роками проблеми зі здоров`ям через хронічне недоїдання відзначаються в 170 тисяч потенційних новобранців. За планом осіннього призову 2009 року, в армію призвуть 271 тисячу чоловік. У Міноборони прогнозують, що 20 тисяч із них, котрі не дотягли 3–5 кг до мінімально допустимого співвідношення зросту й ваги, доведеться відразу поставити після прибуття в частини на додаткове харчування.

Перший досвід у Росії по «штучному вигодовуванню» призовників був випробуваний у Муромському військкоматі Володимирської області ще в середині 1990-х років. Ось що про це розповів «Труду» колишній муромський воєнком Олександр Щавльов:

– З деяких пір серед призовників пішли одні хиляки, і їхні батьки благали узяти їх в армію, пояснюючи це тим, що вдома їх просто нічим годувати, – розповів офіцер. – Я домовився з районною лікарнею, і там змарнілим хлопцям виділили декілька палат, де вони отримували посилене харчування. Зараз військкомати вже нікого не догодовують, тому що ця проблема тепер покладена на командирів у військах.

На посилене харчування доходяг тільки у 2008 році Міноборони витратило 75 млн. рублів. Цього року, за прогнозами військових, витрати на ці цілі перевищать уже 80 млн. рублів».

КПРФ.ру: У Росії постійно вживають алкоголь 80% жінок і 90 % чоловіків

“Сьогодні в країні споживання алкоголю на душу населення, за різними оцінками, становить від 20 до 25 літрів чистого спирту! За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, якщо споживання чистого спирту перевищує 8 літрів на людину в рік – настає згасання етносу і це призводить до незворотних наслідків у генофонді. Виходить, що наш народ уже багато років п`є утричі більше від гранично допустимих норм. Але широкій громадськості ці цифри невідомі, оскільки замовчується й не доноситься до людей інформація про непоправну шкоду алкоголю. Навпаки, останні десятиліття йде масштабна активна пропаганда пиття, триває залучення до спиртного молоді за допомогою популяризації пива, малоалкогольних напоїв, які позиціонують як необхідні в соціумі напої. Хоча алкоголь, навіть у найменших дозах, завдає непоправної шкоди здоров`ю.

А подивіться, як ми п`ємо: сьогодні молодь у віці 11–24 роки, 80% у містах і 90% на селі, знайомі з алкоголем, регулярно вживають пиво з 12 років, вино – з 15, горілку – з 16 років. Серед дітей 12–16 років 5%, а серед молодих людей 17–25 років – уже удвічі більше: 10% алкоголіків. У цілому по Росії на обліку з цією проблемою стоять 2,6 мільйона чоловік. І це тільки те, що нам повідомляє офіційна статистика, реально все набагато страшніше. Сьогодні в Росії постійно вживають спиртне 80% жінок і 90 % чоловіків. За розрахунками, які не так важко провести, у нас у країні вже 25–30 мільйонів залежних від алкоголю людей, наших громадян. Ситуація катастрофічна! Це справжня війна, спрямована на знищення росіян, і на цій тихій війні гинуть сотні тисяч, мільйони людей, корінних жителів. Щорічно від хвороб, пов`язаних зі споживанням алкогольних напоїв, від нещасних випадків, алкогольних отруєнь ми втрачаємо близько мільйона чоловік».

Ведомости: Російська наука зазнала краху

«Група російських учених, які працюють за межами країни, звернулася до керівництва Росії з відкритим листом (уривок):

Ми вважаємо своїм обов`язком привернути вашу увагу до катастрофічного стану фундаментальної науки в Росії. Регрес триває, масштаби й гострота небезпеки цього процесу недооцінюються. Рівень фінансування російської науки різко контрастує з відповідними показниками розвинених країн. Величезною проблемою для Росії був і залишається масовий відтік учених за рубіж.

Протягом десятиліть у СРСР була створена потужна науково-технічна база й стійкі механізми її відтворення, включаючи відтворення кадрів. Саме ця база, своєрідна наукова тканина нашого суспільства, гарантувала науково-технічний прогрес і, врешті-решт, незалежність Росії. Розпад цієї тканини, що триває, призведе найближчим часом до повного розриву зв`язку між поколіннями науковців, зникненню науки світового рівня в Росії і втраті знань в катастрофічних масштабах…»

Читав російський Інтернет Микола Писарчук