Тварина прожила майже все життя в зоопарку Маніли, де не було інших слонів.

На Філіппінах помер "найсумніший слон у світі", що понад 30 років прожив на самоті, без можливості поспілкуватися з бодай одним іншим слоном.

Як пише Independent, слониха на ім’я Вішва Маалі, або скорочено просто Малі, жила в зоопарку міста Маніла, столиці Філіппін. На момент смерті їй було близько 43 років, хоча її точний вік залишається невідомим.

Ця тварина за життя зазнала певної слави серед захисників тварин через те, що понад 30 років була єдиним слоном у цьому зоопарку. Через це благодійна організація "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) називала Малі "найсумнішим слоном у світі".

Малі потрапила на Філіппіни в 1988 році як подарунок від Шрі-Ланки для тодішньої першої леді країни Імельди Маркос. Свої перші місяці в Манільському зоопарку слониха провела в компанії іншого слона на ім’я Шива.

Але у 1990 році Шива помер, і відтоді Малі залишалася єдиним представником свого виду в Манільському зоопарку, оскільки заклад не мав грошей на придбання ще одного слона. Зоозахисники неодноразово закликали передати Малі іншій країні та критикували керівництво Манільського зоопарку за погане поводження з нею.

PETA розпочала всесвітню кампанію за переселення Малі в 2005 році. До акції долучилися зокрема Нобелівський лауреат Дж. М. Кутзі, співак Пол Маккартні, акторка Бріжит Бардо та інші знаменитості. Але зрештою, це нічого не дало, і Малі прожила на самоті більше 30 років – майже все своє життя.

За словами головного ветеринара зоопарку доктора Генріха Патріка Пенья-Домінго, останнім часом Малі постійно терлася своїм тулубом об стіну, що вказувало на внутрішні болі. У вівторок стан тварини погіршився, вона лежала на боці, важко дихаючи. Ветеринари зоопарку дали їй антигістамінні препарати та вітаміни, але вдень вона померла. Розтин показав, що у Малі був рак підшлункової залози.

PETA звинуватила зоопарк і уряд Філіппін в ігноруванні проблем слонихи зі здоров'ям та утриманні її в "одиночній камері" десятиліттями. Уряд Філіппін і керівництво зоопарку заперечили критику і заявили, що для Малі було найкраще залишитися в зоопарку, оскільки вона не знала, як вижити в дикій природі.

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