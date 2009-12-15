У рамках "Східного партнерства" буде полегшено візовий режим з ЄС?

Азербайджан сподівається, що в рамках «Східного партнерства» буде полегшено візовий режим із Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Росії Полад БЮЛЬБЮЛЬ огли.

«Надії всіх наших держав – це більшою мірою полегшення візового режиму, для того, щоб громадяни могли спокійніше їздити й пересуватися Європою», - сказав посол.

На його думку, цю програму задумано для зближення країн-учасниць із Європою.

П.БЮЛЬБЮЛЬ огли не виключив, що в майбутньому в рамках «Східного партнерства» реалізовуватимуться економічні проекти.

Відповідаючи на запитання, наскільки обгрунтовані побоювання деяких російських політиків щодо «Східного партнерства», він сказав: «Я впевнений, що «Східне партнерство» не спрямовано проти когось».

Як повідомляв УНІАН, програму «Східне партнерство» було засновано 7 травня цього року на саміті в Празі. Вона спрямована на зміцнення відносин із країнами - східними сусідами ЄС. У рамках «Східного партнерства» ЄС співпрацює з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.