У Китаї під час дослідів підірвався мільйонер

Власник фармацевтичної компанії Taizhou Nova Medicine Chemistry Co., а також один співробітник його фірми загинули в результаті вибуху, що стався на четвертому поверсі вілли бізнесмена. Про це повідомляє China Daily.

Тіла загиблих були знайдені на газоні перед віллою. За припущенням слідства, мільйонера і його помічника викинуло вибуховою хвилею з вікна під час проведення хімічного експерименту. Члени родини бізнесмена підтвердили, що він часто практикував удома хімічні досліди. Як стверджує поліція, експерименти підприємець використовував також для того, щоб додати антикварним речам, якими він володів, ще старіший вигляд. Так їх можна було продати подорожче.

Газета.ру