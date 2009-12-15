Російську Держдуму затопило: через морози прорвало труби

Перші 20-градусні морози викликали прориви труб опалювання в будівлі Держдуми РФ. Затоплені системи голосування і забезпечення звуком залу пленарного засідання. Про це повідомили співробітники техслужби Держдуми.

"О 01:00 ночі у вівторок під натиском води зірвало вентиль, і вода хлинула з п`ятого поверху на нижні поверхи; пошкоджено технічне устаткування, за допомогою якого йде підрахунок голосів при електронному голосуванні в залі пленарних засідань", - повідомили представники технічної служби. Безпосередньо під місцем прориву знаходяться приміщення з устаткуванням, що відповідає за систему підрахунку голосів і забезпечення звуком пленарного засідання, уточнили співробітники техслужби.

У кабінетах на четвертому поверсі, де працюють представники ряду інформагентств, в непридатність прийшла частина техніки, обвалилися облицювальні стельові панелі, сповзли із стін шпалери. Дуже пошкоджена частина меблів - столи і крісла, здувся паркет, передає РИА "Новости". Зараз гаряча вода ллється із стелі в переході між двома будівлями Держдуми, де проходить виставка-продаж хутряних шуб. Продавці вимушені відсунути свої речі убік від потоку, що ллється на підлогу.

Мокрі сліди видно і у вестибюлі нової будівлі, на стелі можна спостерігати жовті розводи, а на підлозі лежать ганчірки.