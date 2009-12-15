Українських моряків з затонулого Salla-2 більше не шукатимуть

За інформацією Державного морського рятувально-координаційного центру Міністерства транспорту і зв`язку України, 15 грудня 2009 року об 11 годині 15 хвилин припинена пошуково-рятувальна операція членів екіпажу затонулого в Середземному морі судна Salla-2.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, пошук українських моряків (екіпаж судна складався з 12 громадян України) тривав 88 годин. В результаті проведеної операції врятовано шістьох чоловік і знайдені тіла двох загиблих. Чотирьох українських моряків знайти не вдалося.

За даними Мінтрансу, судно Salla-2 (прапор Республіки Того) побудоване в 1975 р., до жовтня 2009 року називалося "MIRA" і перебувало під прапором Словацької Республіки. Вказане судно вісім разів затримувалося інспекціями контролю суден за порушення вимог безпеки судноплавства (тричі в Італії і по одному разу в Іспанії, Франції, Хорватії, Греції, Кіпрі).

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2009 року близько 21.45 за місцевим часом морський рятувальний-координаційний центр м. Ларнака (Кіпр) отримав сигнал SOS з вантажного судна Salla-2, яке знаходилося у тяжких штормових умовах на відстані 115 морських миль від берегів Кіпру і близько 40 морських миль від м. Хайфа (Ізраїль). На борту судна знаходилося 12 членів екіпажу, всі громадяни України.

Cудно Salla-2, котре, за інформацією ізраїльських ЗМІ (SakhaNews), перевозило обладнання для виробництва цегли, затонуло 11 грудня орієнтовно о 22.00 за місцевим часом.

У пошуково-рятувальній операції, організованій морським рятувально-координаційним центром м. Ларнака (Кіпр), були задіяні ВМС і ВПС Ізраїлю, кораблі зі складу контингенту Тимчасових сил ООН у Лівані.

Станом на 15 грудня всього врятовано шестеро членів екіпажу.

Врятовані моряки доставлені в лікарню міста Хайфа (Ізраїль), їхній стан здоров`я оцінюється ізраїльськими медиками як середньої тяжкості.

З 5 листопада 2009 року судновласник і оператор судна – компанія RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST. Судно знаходилося під технічним наглядом класифікаційного товариства BULGARSKI KORBEN REGISTAR.