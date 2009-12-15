"Аріана" з 24 українцями на борту досі лежить у дрейфі

Звільнений з піратського полону балкер "Аріана" з 24 українцями на борту поки лежить в дрейфі і чекає заправки пальним. Про це, як передає ІТАР-ТАРС, повідомили в організації, що базується в Момбасі, Програма з підтримки моряків в Східній Африці.

"Бункерувальник вже вийшов з Момбаси і прямує до судна, проте дорога забере кілька днів, - відзначили там. - Далі, швидше за все, балкер попрямує до Омана".

"Аріана" була захоплена 2 травня в Індійському океані. Звільнити судно вдалося 10 грудня. Судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.