У Польщі підняли бунт біженці з Чечні

Польські правоохоронні органи у вівторок увечері затримали близько 250 нелегалів, які намагалися поїздом „Вроцлав-Дрезден” перетнути польсько-німецький кордон.

Як повідомили УНІАН у польській прикордонній службі, біженці, котрі очікують рішення на надання їм притулку у Польщі, пояснювали свій масовий виїзд бажанням влаштувати мирну демонстрацію в Страсбурзі. Зокрема, заявити на мітингу про складні, на їх думку, у Польщі процедури надання політичного притулку та погані умови у центрах утримання.

Поїзд з біженцями ще вранці був затриманий у польській Легниці, де провідники під час перевірки квитків виявили нелегалів. Проте влада мусила відпустити потяг після того, як біженці заблокували інші колії на залізничному вокзалі, і дозволила проїхати до кордону з Німеччиною. Оскільки серед біженців було близько 60 дітей, силові дії не застосовувалися.

Прикордонна служба також відзначила, що федеральна поліція Німеччини поінформувала польську сторону, що не допустить перетину кордону нелегалами, котрі не мають документів.

За даними прикордонників, біженці, котрі намагались перетнути кордон, були громадянами Чечні та Грузії. Біженці заявили польським журналістам про надзвичайно погані умови їх утримання у Польщі. Водночас вони заявляють, що не можуть повернутися на батьківщину, де їм загрожує смерть.

Довідка УНІАН. Згідно з польським законодавством, документ, який видається біженцям, що очікують рішення на надання політичного притулку, надає право на перебування лише у Польщі.

Польща з кінця 2007 року входить до шенгенської зони, яка об’єднує 28 європейських держав, між якими не існує прикордонного контролю, але діють мобільні групи, які періодично перевірять наявність необхідних документів у подорожуючих.