Число жертв терактів у центрі Багдада зросло до 30

До 30 осіб, за останніми даними, зросло число жертв серії вибухів у центрі Багдада.

Поранено понад 150 осіб, повідомляє радіо «Свобода» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іраку.

Дві бомби майже одночасно вибухнули в районі Мансур, ще одна - найпотужніша - біля будівлі Посольства Ірану. Передбачається, що вибухнули автомобілі, за кермом яких перебували смертники. Затримано підозрюваного у спробі здійснити ще один вибух.

Спалах насильства спостерігачі вважають спробою дестабілізувати ситуацію в Іраку на фоні складних переговорів, які зараз ведуться про майбутній уряд країни.