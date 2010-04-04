Число жертв терактів у центрі Багдада зросло до 30
16:13, 04 квітня 2010Світ
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Вибухи влаштували смертники
До 30 осіб, за останніми даними, зросло число жертв серії вибухів у центрі Багдада.
Поранено понад 150 осіб, повідомляє радіо «Свобода» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іраку.
Дві бомби майже одночасно вибухнули в районі Мансур, ще одна - найпотужніша - біля будівлі Посольства Ірану. Передбачається, що вибухнули автомобілі, за кермом яких перебували смертники. Затримано підозрюваного у спробі здійснити ще один вибух.
Спалах насильства спостерігачі вважають спробою дестабілізувати ситуацію в Іраку на фоні складних переговорів, які зараз ведуться про майбутній уряд країни.
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