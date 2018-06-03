Москва задихається від диму і згарища

Столицю Росії знову накрила хмара смогу і чадного газу. Вперше дим і згарище підібралися впритул до стін Кремля. У Підмосков`ї горять вже не тільки торф`яники, а й ліси. Шойгу розводить руками: він - "не господь Бог"...

Густий отруйний дим вранці 6 серпня потрапив до будинків москвичів. Дихати стало важко в офісах і навіть у столичній підземці. В аптеках знову, як і під час зимової епідемії грипу, ажіотажний попит на марлеві пов`язки і навіть респіратори. Видимість на дорогах не більше 50 метрів. Смог порушив навіть роботу московських аеропортів: літаки відправляють на запасні аеродроми. Виліт десятків рейсів затриманий з аеропортів «Домодєдово» і «Внуково».

За даними МНС Росії, у Московській області станом на ранок 6 серпня йде гасіння 46 вогнищ природних пожеж, з них 15 торф`яних.

На одній з прес-конференцій глава МНС Росії Сергій Шойгу повідомив, що загасити їх вельми непросто – як відомо, вони горять навіть взимку. Що вже казати про аномально спекотне літо. На запитання журналістів, коли ж ситуація нормалізується, Шойгу тільки розводить руками, і відповідає, що він «не господь Бог».

До боротьби із стихією в Росії вже залучені чи не всі можливі сили і техніка. До гасіння підмосковних пожеж підключили навіть Міноборони. Воно розгорнуло кілька десятків кілометрів трубопроводів для подачі води в місця пожеж. Утім, поки ситуація в Москві і регіоні нагадує скоріше екологічну і техногенну катастрофу. Дедалі більше людей звертаються до лікарів по екстрену допомогу – у багатьох їдучий дим і нестерпна жара спровокували інсульти, інфаркти, напади астми, алергії й інших складних захворювань.

Концентрація чадного газу в Москві у п`ятницю 6 серпня в 4 рази перевищила норму. Лікарі рекомендують по можливості не виходити на вулицю, а в разі крайньої потреби - користуватися 8-шаровими марлевими пов`язками, змоченими у воді. Проте і перебування в закритих приміщеннях не рятує жителів Москви. У квартирах, не обладнаних кондиціонерами, перебувати вкрай складно. Рівень вуглецю і температура тільки зростають через неможливості елементарного провітрювання. За вікном температура повітря подеколи доходить до 46 градусів на сонці. Дим і згарище чути навіть у великих приміщеннях – торговельних центрах, кінотеатрах, вокзалах, аеропортах, де працюють промислові кондиціонери.

На щастя, рух потягів триває в штатному режимі. Російські залізничники прирівнюють смог до сильного туману. Регламент роботи в таких умовах передбачає додаткове використання звукових сигналів і світлосигнального устаткування.

Можливо, найближчим часом ситуація з пожежами на торф`яниках зміниться, і їх зможуть нарешті приборкати, сподіваються московські екологи. Щоправда, йдеться не про дні чи місяці, а про довгострокову перспективу на найближчі роки. Адже цього літа згарище і дим підійшли вже впритул до стін Кремля. Тоді як раніше забруднювали повітря переважно лише Підмосков`я. І про це говорили неохоче і мало. А тепер про екологічну біду почув весь світ.

- Болота осушувалися. Ми не можемо існувати без осушення боліт, не можемо не будувати дорогі, не освоювати території. Якщо ці території занедбані, вони стають пожеженебезпечними, - пояснив Андрій Сирін, директор Інституту лісознавства РАН.

Посольство і консульство України в Москві, попри задимленість міста, працюють у звичайному режимі.

- Посольство особливу увага приділяє збереженню здоров`я дипломатів. До Києва нікого не відправляли – посольство продовжує працювати в звичайному режимі, - поділився інформацією з УНІАН співробітник посольства.

За словами співрозмовника агентства, посол видав кілька наказів, спрямованих на те, щоб мінімізувати наслідки для здоров`я працівників дипломатичної місії. Він зазначив, що в посольстві не всі приміщення устатковані засобами кондиціонування і ухвалено тимчасово перевести всіх посольських працівників до кабінетів з кондиціонерами.

Також, за його словами, всім співробітникам доведені рекомендації міністерства охорони здоров`я РФ щодо дій у такій ситуації.

- Вжито заходів для посиленого забезпечення необхідними медикаментами медичного пункту, який діє при посольстві, - наголосив дипломат, додавши, що в посольстві вжито додаткових протипожежних заходів.

Українське консульство працює в штатному режимі, і сьогодні на прийомі було більше ста громадян України.

- Люди як ішли, так і йдуть до консульства. Кількість людей не зменшується, - зазначив працівник консульства.

За його словами, в приміщенні консульства встановлені кондиціонери і робиться все, щоб більше людей були в приміщенні, а не стояли на вулиці.

Утім, щоб не затримувати чергу, в консульстві намагаються максимально оперативно видавати необхідні документи, в першу чергу документи для повернення в Україну. При цьому в першу чергу максимально швидко вирішуються питання громадян з дітьми і пенсіонерів.

Аномальна спека і згарище стали причиною не менш аномальної ситуації на ринку. Зокрема, в Москві з прилавків побутових магазинів практично зникли звичайні вентилятори. А ті, які можна насилу знайти, коштують непристойно дорого. Зокрема, авторові цього матеріалу вдалося знайти вентилятор тільки після трьох днів активного пошуку – в одному з магазинів митного конфіскату. За прилад невідомого виробника, ціна якому не більше 20 доларів в базарний день, в магазині запитали 1, 5 тисячі рублів (50 долл). І дали гарантію тільки на 2 тижні його використання. Не краща ситуація на ринку і з кондиціонерами. За останній місяць вони зросли в ціні в чотири рази. Дефіцит кліматичної техніки відчуваємо навіть в інтернет-магазинах. Там залишилися тільки найдорожчі моделі. Складно знайти в Москві сьогодні також очищувачі повітря та іонізатори, які раніше сприймалися середньостатистичним покупцем як дурниці, і особливого попиту не мали.

За словами екологів, головну небезпеку для здоров`я жителів і гостей Москви сьогодні становлять підвішені частинки диму розміром 10 мікрон. Вони потрапляють глибоко в дихальну систему і не виводяться звідти. Накопичившись в організмі людини, ці частинки чинять негативний вплив на здоров`я і тривалість життя. За деякою інформацією, смертність у столиці Росії за останній час збільшилася у кілька разів.