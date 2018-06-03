Вибори по-російськи: партія влади перемагає за будь-яких обставин

Тихо і більш ніж із передбачуваним результатом. Саме так 13 березня в Росії пройшли регіональні вибори. У так званий Єдиний день голосування вибори відбулися в 74 суб'єктах РФ – від сіл до великих міст і обласних/республіканських центрів. На кону було більше 20 тисяч депутатських мандатів і виборних посад, серед претендентів - 50 тисяч кандидатів.

Результати голосування знову підтвердили абсолютне політичне лідерство партії влади. «Єдина Росія» практично в усіх регіонах одержала більшість голосів виборців. Традиційно основну увагу привернули вибори до регіональних парламентів 12 суб'єктів РФ. Так, у республіці Адигея їм дісталося 75,93% місць, у республіці Дагестан – 68,89%, у республіці Комі - 83,33%, Калінінградській області - 60%, Кіровській - 51,85%, Курській - 73,33%, Нижегородській - 60%, Оренбурзькій – 68,08%, Тамбовській - 84%, Тверській – 65%, Ханти-Мансійському АО - 71,43%, Чукотському АО - 58,34%.

Втім, у семи з цих дванадцяти регіонів «Єдина Росія» не змогла одержати 50% за партійними списками, і компенсувала це за рахунок мажоритарних кандидатів (нагадаємо, що регіональні вибори в РФ проходять за змішаною виборчою системою: 50% кандидатів йде за партійними списками, 50% - по мажоритарних округах).

Найневдалішою для партії владі стала Кіровська область, де вони зуміли набрати лише 36,7% голосів за партійними списками. Такі тенденції – привід єдиноросам задуматися. Адже на майбутніх виборах у грудні 2011 року в російську Держдуму їм доведеться йти тільки за партійними списками.

Поки ж «ЄдРо» святкує успішний результат і насолоджується регіональною перемогою. Як заявила ЦВК Росії, «вибори пройшли в законодавчо встановлені терміни, при високій явці виборців, високій змагальності, в спокійній обстановці». На радощах навіть прем'єр-міністр країни і лідер єдиноросів Володимир Путін пообіцяв подумати, чи не очолити йому список «Єдиної Росії» на думських виборах. Оцінюючи підсумки виборчої кампанії, він сказав:

- Багато хто з наших громадян зіткнувся з негативними результатами кризи: і зростання безробіття, і зниження заробітних плат. І проте рівень підтримки «Єдиної Росії» виявився не нижчим, а навіть трохи вищим, ніж у 2007 році на аналогічних виборах. Тоді в середньому в країні, у регіонах, у яких проводилися вибори, підтримка була 46% в середньому, а зараз 46,2%.

Втім, незважаючи на черговий оглушливий успіх, в столичному регіоні, де вибори не проводилися, звуки фанфар було майже не чути. Навіть центральні російські ЗМІ і головні телекнопки країни обмежилися повідомленнями по факту, мовляв, росіяни як і раніше продовжують голосувати за єдиноросів.

Тим часом, незалежні аналітики й опозиціонери знову заявили про грубі порушення і «малювання» результатів на користь «ЄдРа». У коментарі УНІАН секретар бюро московського відділення «Справедливої Росії» Олександр Агеєв сказав, що успіх «Єдиної Росії» в першу чергу досягається за рахунок адмінресурсу:

- Якби Путін не очолював «Єдину Росію», то такої партії вже не було б у російській політиці. Партія без ідеології існувати в принципі не може. Перемоги тільки на адмінресурсі вже дратують росіян і впевнений, що момент обурення народу ще прийде.

Агеєв пояснює, що сьогодні всі губернатори в Росії - члени «Єдиної Росії» А значить, «у єдиноросів є можливість користуватися наочною агітацією, контролювати виборчі комісії, впливати на правоохоронні органи, які коригують виборчий процес і так далі»

- У деяких регіонах нас узагалі не допустили на телебачення. Переконаний, що єдинороси в середньому набирали від 18 до 25%, інше було дописано. Використовувалися відкріпні посвідчення, спеціально підвозили людей на вибори, був і підкуп виборців. Широко застосовувалося дострокове голосування, яке проконтролювати просто неможливо, - скаржиться справедливоросець.

За його словами, часто використовується технологія: день виборів оголошується робочим днем і виконавча влада контролює підвезення і голосування на дільницях, при цьому підрахунок здійснюється без спостерігачів. Молодий політик прогнозує, що на думських виборах єдинороси навряд чи візьмуть більше 50%.

Сторонні спостерігачі ще категоричніші, і саме тому дають протилежні прогнози. Так, російська журналіст і оглядач Юлія Латиніна вважає, що насправді виборів ніяких не було, тому говорити про це немає сенсу.

- Вибори відбуваються усередині виборчих комісій, які нараховують «Єдиній Росії» потрібну їй кількість голосів. У Росії вибори проходять також як у Радянському Союзі. Не сумніваюся, що в грудні на парламентських виборах «Єдина Росія» отримає 70% голосів, також не сумніваюся, що до наступних виборів новий парламент не доживе – його знесе революція. Протягом найближчих шести років це відбудеться, судячи з тієї швидкості, з якою сам Путін виводить активи з Росії, нагорі цього теж чекають, - сказала Латиніна в коментарі УНІАН.

Очевидною є й інша тенденція. Перемога «Єдиної Росії» вже не сприймається як щось належне. Це, зокрема, відзначає російський політолог Валерій Соловей. За його словами, проблеми у партії влади можуть виникнути вже на думських виборах.

- Незважаючи на цифри, популярність «Єдиної Росії» знизилася в порівнянні з попередніми виборами. Адже показники інших партій виросли в півтора-два рази. Екстра-високих показників єдинороси досягли в першу чергу в національних регіонах, де голосування надзвичайно сильно регулюється адміністративним способом.

Втім, списувати все на адміністративний тиск було б теж не зовсім правильно. Адміністрації можуть збільшити результат партії на 15 – максимум на 20%. Як би там не було, а у «Єдиної Росії» все ще є чимала популярність. За словами політолога, партія асоціюється з владою, а практично в будь-якій країні (не тільки в Росії) 15% населення завжди голосує за діючу владу.

- Якби були чесні вибори, «Єдина Росія» - 30% одержала б повсюдно. У неї є популярність, у тому числі й завдяки вміло поставленій рекламі. «Єдина Росія» асоціюється зі всім хорошим, що в Росії робиться. Дитячий садок або школу побудували – «Єдина Росія».

Хоча, уточнює Соловей, міжнародні спостерігачі практично всі вибори в Росії (так само, як і в Білорусі) характеризують як добре організовані, але ані чесні, ані прозорі.

Набагато цікавіше спостерігати за ходом регіональних виборів було в російській блогосфері. Так, відомий російський блогер і борець з корупцією Олексій Навальний на сторінках свого «живого журналу» організував конкурс плакатів з анти-рекламою партії влади.

Плакати- переможці:

Результатом виборів Навальний не був засмучений. Адже за його словами, «владу шахраїв не можна змінити на виборах, організованих шахраями».

- Завдання - знижувати реальну підтримку Партії Шахраїв і Злодіїв (під цією назвою в блозі Навального фігурує «Єдина Росія» - авт.), а не ганятися за циферками в протоколі. У цьому сенсі, у кампанії проти ЄР немає термінів, графіків і дедлайнів, - пише блогер за наслідками виборів, і додає:

- Що вдалося зробити зараз: за допомогою зусиль кількох сотень людей, які витратили 0 рублів 0 копійок, ми добилися, що як мінімум мільйон осіб у країні на запитання "Яке справжнє ім'я Єдиної Росії?" не замислюючись відповість "Партія Шахраїв і Злодіїв". На питання "Що треба робити на виборах?", вони скажуть "Прийти і голосувати за будь-яку партію, проти Єдиної Росії".

Потрібно працювати, поки таких не стане десять мільйонів. Ми обов'язково цього доб'ємося, тому що те, чим ми займаємося, це не політтехнологія: ми не нав'язуємо мем, ми допомагаємо його сформулювати.

Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у Москві