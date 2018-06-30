Теракт у Мінську: правда чи брехня?

Влада прагне максимально використовувати цю ситуацію. Лукашенко пригрозив відповідальністю всім, хто нібито ширить чутки про дефіцит продуктів харчування, валюти...

У Мінську вчора був день жалоби за жертвами теракту 11 квітня в столичному метро. 12 загиблих, більше 200 поранених... На місці трагедії люди покладають квіти і запалюють свічки...

І саме у цей момент з вуст президента Білорусі Олександра Лукашенка звучить чергова переможна реляція: злочинців знайдено!.. Всі будуть за гратами.

Силові структури, як і у випадку з розкриттям державного перевороту 19 грудня 2010 року - у день останніх президентських виборів, - продемонстрували неймовірну прудкість і здібності, особливо якщо враховувати, що розкриваність терактів у всіх країнах світу близька до нуля...

"Сьогодні о п`ятій ранку злочин був розкритий. Чекістам і міліції знадобилася доба, щоб о 9 ранку провести блискучу операцію і без шуму і тріскотні затримати виконавців. Сьогодні о 5 ранку вони давали свої свідчення, - заявив Лукашенко. - Необхідно розслідувати всі заяви діячів від політики, які звинувачували всіх, кого не лінь. Сьогодні ми шукаємо співучасників і замовників. Може, ці діячі від п`ятої колони розкриють карти і покажуть, хто замовив". І вже в другій половині дня в регіонах Білорусі почалася інтенсивна дактилоскопія всіх інакодумців...

Сталося очевидне: влада, яка виявилася нездатною забезпечити безпеку громадян своєї країни, скориставшись трагедією, продовжує працювати над створенням терористичного образу опозиції. Така версія, на думку користувачів соціальних мереж, лежала на поверхні. Одночасно обговорювалися й інші ймовірні версії: вибух організувала іноземна розвідка (зокрема, російська) або групи впливу у владі – для того, щоб уникнути можливого соціального вибуху в результаті стрімкого зростання цін на продукти харчування, дефіциту імпортних товарів і продуктів, економічної і валютної кризи.

І остання версія домінувала...

Хто винен і кому це вигідно

Експерти і політики також не виключали можливої причетності до теракту влади або, принаймні, груп впливу в оточенні Лукашенка, за що й поплатилися. Напередодні прокуратура Білорусі винесла попередження керівникові руху "За свободу" Олександру Мілінкевичу, журналістові Олександру Старікевичу і колишньому співробітникові КДБ Валерію Костці "за поширення необгрунтованої інформації про трагічні події в Мінському метрополітені".

- Чи вірите ви у те, що затримано реальних виконавців теракту? - питаю у «попередженого» Мілінкевича.

- Складно сказати... Подивимося, що відбуватиметься на суді, хоч і на об`єктивність наших судів складно розраховувати, - сказав він.

У свою чергу, незалежний експерт Валер Карбалевич вважає, що тільки відкритий судовий процес над затриманими дозволить зробити висновок про їх реальну причетність до теракту. "Будь-які версії повинні спиратися на факти. Те, що оголосив Лукашенко, — це вже якийсь факт. Наскільки він достовірний, поки незрозуміло. Треба почекати, поки пройде слідство. Має бути відкритий судовий процес, і лише тоді можна буде аналізувати. Поки що ми вимушені вірити на слово. А факт того, що влада намагається використовувати цю ситуацію, ще не означає її причетність до цього. Це різні речі", - відзначив він.

Абсолютно очевидно, що білоруській владі потрібне негайне розкриття цього злочину — тільки такий результат здатен ще якийсь час підтримати міф про білоруську стабільність і порядок на тлі падіння «білоруського економічного дива».

"Влада прагне максимально використовувати цю ситуацію для отримання політичних дивідендів. По-перше, Лукашенко пригрозив відповідальністю всім, хто нібито поширює якісь чутки про дефіцит продуктів харчування, валюти... У Білорусі зараз фінансова криза, і потрібно попередити будь-яку паніку", - каже Карбалевич.

В той же час експерт сумнівається, що вибух у мінському метро стане причиною для відновлення діалогу з Європою. "Я не думаю, що можна буде з Європою вибудовувати нові стосунки, поки в Білорусі є політичні в’язні. Поки вони у в`язниці — якогось серйозного діалогу з Європою не буде", - переконаний він.

Білоруський політолог Ольга Абрамова вважає, що трагедія в метро не вигідна білоруській владі, оскільки лише стабільна ситуація в країні сприяє збільшенню вартості об`єктів приватизації, яка зараз є одним з основних екстрених заходів білоруського уряду.

Але, на її думку, і опозиція не може бути причетна до організації вибуху. "Це не може бути інспіровано усередині опозиції, там немає настільки радикальних сил. В опозиції досить мирні люди. Логічно припустити, що це – загроза ззовні, мотивована матеріальними чинниками. Це також натяк на майбутнє, на можливу тотальну дестабілізацію", - вважає Абрамова.

Творчий протест

Літератор Ігор Тумаш, який став свідком вибуху, перебуваючи в одному з вагонів потягу в той момент, заявив про вихід з офіційного Союзу письменників Білорусі. "Владні структури, які не змогли забезпечити безпеку пересічних громадян, повинні піти у відставку. Що робив спецназ на кожній станції метрополітену декілька останніх місяців? Чим була зайнята величезна армія силовиків? Метрополітен виявився непідготовленим до надзвичайних ситуацій: після вибуху станція була занурена в пітьму і заповнена димом і чадним газом. Де вентиляція і аварійне освітлення?..

На знак протесту проти проявленої державними структурами Білорусі неуважності заявляю про свій вихід із Союзу письменників Білорусі, який є однією з ідеологічних осей існуючої владної системи", - заявив письменник.

Алесь Полоцький (у публікації використані власні матеріали УНІАН, а також білоруських ресурсів tut.by, білоруської служби радіостанції "Свобода", gazetaby.com)