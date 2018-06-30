Теракт у Мінську: правда чи брехня?
Влада прагне максимально використати цю ситуацію. Лукашенко пригрозив відповідальністю всім, хто нібито ширить чутки про дефіцит продуктів харчування, валюти...
Влада прагне максимально використовувати цю ситуацію. Лукашенко пригрозив відповідальністю всім, хто нібито ширить чутки про дефіцит продуктів харчування, валюти...
У Мінську вчора був день жалоби за жертвами теракту 11 квітня в столичному метро. 12 загиблих, більше 200 поранених... На місці трагедії люди покладають квіти і запалюють свічки...
І саме у цей момент з вуст президента Білорусі Олександра Лукашенка звучить чергова переможна реляція: злочинців знайдено!.. Всі будуть за гратами.
Силові структури, як і у випадку з розкриттям державного перевороту 19 грудня 2010 року - у день останніх президентських виборів, - продемонстрували неймовірну прудкість і здібності, особливо якщо враховувати, що розкриваність терактів у всіх країнах світу близька до нуля...
"Сьогодні о п`ятій ранку злочин був розкритий. Чекістам і міліції знадобилася доба, щоб о 9 ранку провести блискучу операцію і без шуму і тріскотні затримати виконавців. Сьогодні о 5 ранку вони давали свої свідчення, - заявив Лукашенко. - Необхідно розслідувати всі заяви діячів від політики, які звинувачували всіх, кого не лінь. Сьогодні ми шукаємо співучасників і замовників. Може, ці діячі від п`ятої колони розкриють карти і покажуть, хто замовив". І вже в другій половині дня в регіонах Білорусі почалася інтенсивна дактилоскопія всіх інакодумців...
Сталося очевидне: влада, яка виявилася нездатною забезпечити безпеку громадян своєї країни, скориставшись трагедією, продовжує працювати над створенням терористичного образу опозиції. Така версія, на думку користувачів соціальних мереж, лежала на поверхні. Одночасно обговорювалися й інші ймовірні версії: вибух організувала іноземна розвідка (зокрема, російська) або групи впливу у владі – для того, щоб уникнути можливого соціального вибуху в результаті стрімкого зростання цін на продукти харчування, дефіциту імпортних товарів і продуктів, економічної і валютної кризи.
І остання версія домінувала...
Хто винен і кому це вигідно
Експерти і політики також не виключали можливої причетності до теракту влади або, принаймні, груп впливу в оточенні Лукашенка, за що й поплатилися. Напередодні прокуратура Білорусі винесла попередження керівникові руху "За свободу" Олександру Мілінкевичу, журналістові Олександру Старікевичу і колишньому співробітникові КДБ Валерію Костці "за поширення необгрунтованої інформації про трагічні події в Мінському метрополітені".
- Чи вірите ви у те, що затримано реальних виконавців теракту? - питаю у «попередженого» Мілінкевича.
- Складно сказати... Подивимося, що відбуватиметься на суді, хоч і на об`єктивність наших судів складно розраховувати, - сказав він.
У свою чергу, незалежний експерт Валер Карбалевич вважає, що тільки відкритий судовий процес над затриманими дозволить зробити висновок про їх реальну причетність до теракту. "Будь-які версії повинні спиратися на факти. Те, що оголосив Лукашенко, — це вже якийсь факт. Наскільки він достовірний, поки незрозуміло. Треба почекати, поки пройде слідство. Має бути відкритий судовий процес, і лише тоді можна буде аналізувати. Поки що ми вимушені вірити на слово. А факт того, що влада намагається використовувати цю ситуацію, ще не означає її причетність до цього. Це різні речі", - відзначив він.
Абсолютно очевидно, що білоруській владі потрібне негайне розкриття цього злочину — тільки такий результат здатен ще якийсь час підтримати міф про білоруську стабільність і порядок на тлі падіння «білоруського економічного дива».
"Влада прагне максимально використовувати цю ситуацію для отримання політичних дивідендів. По-перше, Лукашенко пригрозив відповідальністю всім, хто нібито поширює якісь чутки про дефіцит продуктів харчування, валюти... У Білорусі зараз фінансова криза, і потрібно попередити будь-яку паніку", - каже Карбалевич.
В той же час експерт сумнівається, що вибух у мінському метро стане причиною для відновлення діалогу з Європою. "Я не думаю, що можна буде з Європою вибудовувати нові стосунки, поки в Білорусі є політичні в’язні. Поки вони у в`язниці — якогось серйозного діалогу з Європою не буде", - переконаний він.
Білоруський політолог Ольга Абрамова вважає, що трагедія в метро не вигідна білоруській владі, оскільки лише стабільна ситуація в країні сприяє збільшенню вартості об`єктів приватизації, яка зараз є одним з основних екстрених заходів білоруського уряду.
Але, на її думку, і опозиція не може бути причетна до організації вибуху. "Це не може бути інспіровано усередині опозиції, там немає настільки радикальних сил. В опозиції досить мирні люди. Логічно припустити, що це – загроза ззовні, мотивована матеріальними чинниками. Це також натяк на майбутнє, на можливу тотальну дестабілізацію", - вважає Абрамова.
Творчий протест
Літератор Ігор Тумаш, який став свідком вибуху, перебуваючи в одному з вагонів потягу в той момент, заявив про вихід з офіційного Союзу письменників Білорусі. "Владні структури, які не змогли забезпечити безпеку пересічних громадян, повинні піти у відставку. Що робив спецназ на кожній станції метрополітену декілька останніх місяців? Чим була зайнята величезна армія силовиків? Метрополітен виявився непідготовленим до надзвичайних ситуацій: після вибуху станція була занурена в пітьму і заповнена димом і чадним газом. Де вентиляція і аварійне освітлення?..
На знак протесту проти проявленої державними структурами Білорусі неуважності заявляю про свій вихід із Союзу письменників Білорусі, який є однією з ідеологічних осей існуючої владної системи", - заявив письменник.
Алесь Полоцький (у публікації використані власні матеріали УНІАН, а також білоруських ресурсів tut.by, білоруської служби радіостанції "Свобода", gazetaby.com)