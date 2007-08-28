На півдні Африки знайшли найбільший у світі алмаз

У Південно-Африканській республіці (ПАР) знайдено найбільший у світі алмаз. За попередніми оцінками, виявлений камінь удвічі більше колишнього рекордсмена - алмаз Куллінан. Виявлений напередодні алмаз буде перевезено в Йоханнесбург під охороною, повідомляє радіостанція SAFM.

Вага алмазу Куллінан, який було знайдено в 1905 р. поблизу південноафриканської Преторії, складала 3106 каратів. Потім його було подаровано Великобританії і розпиляно на декілька алмазів, які тепер прикрашають королівську корону.

РБК-Україна