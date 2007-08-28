На півдні Африки знайшли найбільший у світі алмаз
08:53, 28 серпня 2007Світ
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Знахідка побила рекорд 1905 року
У Південно-Африканській республіці (ПАР) знайдено найбільший у світі алмаз. За попередніми оцінками, виявлений камінь удвічі більше колишнього рекордсмена - алмаз Куллінан. Виявлений напередодні алмаз буде перевезено в Йоханнесбург під охороною, повідомляє радіостанція SAFM.
Вага алмазу Куллінан, який було знайдено в 1905 р. поблизу південноафриканської Преторії, складала 3106 каратів. Потім його було подаровано Великобританії і розпиляно на декілька алмазів, які тепер прикрашають королівську корону.
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