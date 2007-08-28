У Греції через лісові пожежі евакуйовано 23 села

На півдні півострова Пелопоннес через безперервні лісові пожежі було евакуйовано 23 села, передає агентство AFP з посиланням на прес-секретаря Пожежної служби Греції Спіроса КАПСІЛІСА.

За словами С.КАСПІЛІСА, евакуація ускладнюється тим, що багато жителів всупереч наказам пожежників просто відмовляються залишати свої будинки. Ряд поселень відрізані вогнем і вивести людей не є можливим.

Становище в Греції залишається критичним. Як передає Лента.ру, за повідомленнями Deutschland Radio, тільки за останні 24 години спалахнули 90 нових пожеж. Швидкому розповсюдженню вогню сприяє сильний вітер.