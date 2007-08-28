У Баку розвалився 11-поверховий будинок: є жертви, під завалами - люди

У Баку з невідомих причин розвалилася 11-поверхова будівля, в якій велися завершальні оздоблювальні роботи.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на агентство "Новини-Азербайджан", під завалом залишилися будівельники і облицювальники, чути крики і стогони.

На даний момент сили МНС вже витягнули тіло одного загиблого, крізь розвалини видно фрагменти тіла ще одного. Співробітники МНС вживають термінових заходів з порятунку похоронених під розвалами людей.

Причини обвалу будівлі поки що невідомі, про точну кількість жертв поки що також немає інформації.