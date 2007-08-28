Суд дав санкцію на арешт російського мільярдера Гуцерієва

18:34, 28 серпня 2007
Світ
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Колишнього голову «Русснефти» Михайла Гуцерієва звинувачують в ухилянні від сплати податків та інших незаконних діях.

За словами речника суду, місцеперебування Гуцерієва невідоме.

Статок колишнього керівника «Русснефти» оцінюють у 3 мільярди доларів.

Він залишив свою посаду наприкінці минулого місяця.

Раніше Гуцерієв звинувачував російський уряд у «безпрецедентному тиску» на «Русснефть».

Радіо"Свобода"

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