Суд дав санкцію на арешт російського мільярдера Гуцерієва

Бізнесмену готують долю Ходорковського?

Колишнього голову «Русснефти» Михайла Гуцерієва звинувачують в ухилянні від сплати податків та інших незаконних діях. За словами речника суду, місцеперебування Гуцерієва невідоме. Статок колишнього керівника «Русснефти» оцінюють у 3 мільярди доларів. Він залишив свою посаду наприкінці минулого місяця. Раніше Гуцерієв звинувачував російський уряд у «безпрецедентному тиску» на «Русснефть». Радіо"Свобода"

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