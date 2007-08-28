У Москві відкрилася “швидка допомога” при атаках рейдерів

У Москві почала працювати служба швидкої юридичної допомоги малим і середнім підприємцям в рамках Московського агентства розвитку підприємництва (МАРП), повідомив журналістам міністр уряду Москви, керівник департаменту підтримки і розвитку малого підприємництва Михайло Вишегородцев.

"У Москві зростає кількість силових захоплень власності малого і середнього бізнесу", - пояснив Вишегородцев необхідність створення такої служби.

За телефоном 234-53-82 підприємці можуть викликати фахівців юридичної допомоги і найближчим часом отримати кваліфіковану пораду.

Вишегородцев зазначив, що звертатися до цієї служби можна не тільки в разі прямих загроз рейдерства (силового захоплення), а й при перевірках, зокрема офіційними, уповноваженими органами.

Він зауважив, що час, коли рейдерських захоплень зазнавали великі підприємства, в Москві минув. За його словами, вони навчилися захищатися. "Спроби рейдерства пішли в регіони і поширюються на малі підприємства", - сказав він.

РІА "Новости"