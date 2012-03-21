У Тулузі намагаються захопити підозрюваних у нападі на коледж

Французькі поліцейські проводять операцію захоплення підозрюваних у скоєнні нападу на єврейський коледж у місті Тулуза.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Рейтер».

Операція розгортається в житловому кварталі, де, найімовірніше, знаходиться 24-річний виходець з Алжиру. Під час переговорів з поліцейськими, котрі оточили його, він заявив про свою причетність до міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" та екстремістської секти салафітів.

За словами глави МВС Франції Клода ГЕАНА, який особисто керує операцією, підозрюваний заявив, що мстив за дітей Палестини, коли скоював свій злочин.

Глава МВС повідомив, що правоохоронні органи Франції затримали його брата. Поки що невідомо, чи пред'явлені затриманому якісь звинувачення.

Як повідомляє «Франс Пресс», під час облоги будинку поранення дістали троє вартових порядку.

Крім того, сили правопорядку, які намагаються захопити підозрюваного в причетності до вбивства військовослужбовців-парашутистів і дітей з єврейської школи, одночасно проводять у регіоні ще кілька спецоперацій, передає «Франс Пресс» з посиланням на голову відділу по боротьбі з тероризмом у прокуратурі Парижа Олів'є КРІСТЕНА.

У неділю, 11 березня, і в четвер, 15 березня, невідомий, пересуваючись на моторолері, розстріляв одного військовослужбовця у штатському в Тулузі і двох військових у формі у місті Монтобан за 50 кілометрів від Тулузи. Усі загиблі були магрибського походження.

У понеділок уранці злочинець на моторолері під'їхав до єврейського коледжу в Тулузі і відкрив стрілянину по групі учнів, батьків і вчителів. Загинув 30-річний викладач, двоє його дітей і донька директора коледжу. Тяжко поранений 17-річний підліток.