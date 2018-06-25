За день до інавгурації біля стін Кремля пролилася кров

Тисячі людей знову прийшли висловити незгоду з новим президентським терміном Володимира Путіна. Цього разу продовженим від 4 до 6 років.

Багатотисячна колона простяглася уздовж вулиці Велика Якиманка на кілька кілометрів. Опозиціонери почали ходу до вже традиційного місця проведення мітингу - Болотної площі. І хоча заявлених мільйонів хода не зібрала, але акція і без того в рази перевищувала узгоджені з властями 5 тисяч учасників. За підрахунками організаторів, на Якиманку прийшло не менше 50 тисяч осіб, хоча дані поліції свідчать лише про 8 тисяч. З кількістю опозиціонерів не справлялися рамки металошукачів, встановлені перед місцем початку ходи. На початку маршруту утворилася неабияка тиснява, що тільки підтверджує повідомлення про те, що кількість учасників значно перевищила цифри, заявлені властями.

На марш прийшли російські опозиційні політики Борис Нємцов, Олексій Навальний, Сергій Удальцов, Гаррі Каспаров, Михайло Касьянов, громадські діячі, блогери. Серед звичайних учасників – знову було багато молоді, люди приходили часом цілими сім'ями, з маленькими дітьми в колясках. Учасники акції пронесли по вулиці 50-метрову білу стрічку, і, за традицією, що склалася, роздавали всім, хто прийшов, буклети і білі стрічки. Ходу супроводжував барабанний бій, присутні скандували не надто приємні для влади гасла: : «Россия без Путина!», «Путин – вор», «Милиция с народом – не служи уродам», «Жулики и воры – пять минут на сборы», «Путин – лыжи – Магадан», «Мы здесь власть».

Не менш красномовними були і написи на плакатах: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы» та інші.

За задумом організаторів після ходи мав відбудуться антипутінський мітинг на Болотній, де наперед була встановлена невелика сцена і звукопідсилювальна апаратура. Проте йому так і не судилося відбутися. На Малому Кам'яному мосту, звідки вже видніються башти Кремля, безпосередньо перед Болотною площею марш зустріли потужні кордони поліції. ОМОН щільно перекрив місце провидіння мітингу і будь-які виходи у бік Кремля. На сцену не змогли пройти навіть організатори ходи. Раптом хтось із натовпу закликав йти на Кремль, який цього дня, став, здавалося, обложеною фортецею. Всі підступи до нього були перекриті подвійними рядами важких вантажівок поліції і прибиральної техніки. Перед ними розмістилися з десяток шеренг бійців внутрішніх військ і ОМОНу. Певна річ, почалася тиснява, яка переросла в жорстокі сутички з поліцейськими. У бійців ОМОНа полетіли камені, ті у відповідь кидалися на натовп з гумовими палицями, вихоплюючи з натовпу окремих мітингувальників.

У результаті затримано більш ніж 400 чоловік, багато хто одержав важкі травми (як пишуть в Твіттері учасники акції, у деяких - переломи рук). Серед потерпілих опинилися також 30 поліцейських, троє з них госпіталізовані.

- У нас сьогодні немає вибору - або залишатися на Болотній, або ще на шість років віддати країну шахраям і злодіям. Я вважаю, що ми не повинні йти. Ми не підемо, - заявив С.Удальцов діставшись до сцени після перших затримань.

Але поліцейські схопили його прямо на сцені і під крики натовпу «ганьба!» віднесли в автозак. Пізніше тут були затримані і Олексій Навальний із Борисом Нємцовим. Як пояснили в поліції, їх схопили за організацію провокацій, пов'язаних із закликами до масових порушень громадського порядку.

До вечора Слідчим комітетом Росії за фактом «незаконних закликів, а також у зв'язку з чиненням опору і спричиненням тілесних ушкоджень співробітникам поліції» проти активних учасників «Болотної революції» було порушено кримінальні справи. А значить, найактивнішим учасникам акції протесту цілком можливо загрожує вже не просто 15 діб арешту, але й серйозніше покарання.

Разом із тим очевидно й інше: третій президентський термін Путіна так само, як і переддень його інавгурації, буде дуже неспокійним. Протестна хвиля в Росії затихла лише на якийсь час, але не пішла на спад. І зовсім не складно здогадатися, на що готові будуть завтра ті, хто сьогодні кидав камені в ОМОН.

Так, частково голос опозиції влада почула, і окремі вимоги поспішили задовольнити після зимових багатотисячних мітингів (спрощено реєстрацію партій, знову пройдуть вибори губернаторів). У майбутньому це дозволить опозиції на рівних брати участь у боротьбі за симпатії росіян. Але чи дотерпить вона до наступних президентських і парламентських виборів? Адже найближчі з них пройдуть, як відомо, не раніше 2016 року.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Москві

Фото автора /Ridus.ru/РІА "Новости"