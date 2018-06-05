У 7 країнах світу відбувся "марш вишиванок" (фотогалерея)

"Коли я побачила молодих людей у вишитому одязі - я здивувалася, подумала, що сьогодні якесь релігійне свято. Проте коли підійшла ближче і побачила українські прапори та вінки, я зраділа, бо дуже люблю вашу культуру. Ваш національний одяг та традиції не можуть залишити байдужим нікого. А самі українці, принаймні в Канаді, дуже відкриті, чесні та працелюбні люди. Люблю ваш народ. Мрію відвідати Україну!", - поділилася враженнями мешканка Торонто Мері Грін.

Італія

Фінляндія

Киргизстан

Наступного року планується значно розширити географію та збільшити кількість учасників маршу, повідомили УНІАН його організатори - Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій (СКУМО).

Усі фото - СКУМО