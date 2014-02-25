Розфарбований у синьо-жовті барви пам’ятник у Софії обурив російське МЗС

Як передає Еспресо ТВ, про це заявили в російському МЗС.

"Так виглядає зараз аккаунт телеканалу "Євроньюз" у Facebook. Наша реакція - це за гранню. Важлива ваша реакція ", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці російського МЗС у Facebook.

У ніч на неділю пам'ятник Радянської армії в центрі Софії був розмальований у синьо-жовті кольори українського прапора. Невідомі додали також написи українською: "Слава Україні!" і "Капутїн".

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У ніч на вівторок телеканал Euronews розмістив фотографію пам'ятника в якості заставки на своїй сторінці в Facebook, що викликало безліч обурених коментарів користувачів.

Через якийсь час заставка була вилучена. В опублікованому потім повідомленні з цього приводу телеканал роз'яснив свою позицію.

"Публікуючи на нашій стіні фото акції- інсталяції в Софії ми жодним чином не висловлювали тим самим підтримку тим чи іншим силам України - і вже тим більше акту вандалізму", - підкреслюється в повідомленні.