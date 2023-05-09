Активістка в кокошнику скупалася в "крові" українців, яку пролили росіяни.

В Чехії "привітали" Російську Федерацію з 9 травня "кривавим" перформансом. Акція, що нагадує про вбивства українців, пройшла в Празі перед посольством Росії.

Так, активістка принесла до російського дипломатичного відомства жовто-синій надувний басейн. Його наповнили червоною фарбою, і жінка в кокошнику з буквою Z в ньому скупалася.

Таким чином, організатори перформансу продемонстрували кров українців, яку росіяни вже більше року проливають, намагаючись захопити Україну.

Відео дня

"Чеська активістка ініціативи "hlas.Ukrajiny" одягла кокошник з буквою Z та плавала в жовто-синьому басейні з червоною фарбою, що символізує кров українців", - йдеться у коментарі до відео, яке оприлюднило видання "Радіо Свобода".

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9 травня Російська Федерація провела в Москві парад, перед яким російський диктатор Володимир Путін виступив з промовою. При цьому єдиними іноземними лідерами виявилися Емомалі Рахмон, Касим-Жомарт Токаєв, Садир Жапаров, Шавкат Мірзієєв, Сердар Бердимухамедов, Нікол Пашинян і Олександр Лукашенко.

Крім того, під час параду техніки по Москві проїхав один танк - раритетний Т-34.

При цьому в Естонії на стіні Нарвського замку вивісили плакат з президентом РФ і написом: "Путін - військовий злочинець". Його розмістили так, щоб було видно з території Росії. Водночас росіяни встановили сцену для концерту, її видно з естонської території.

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