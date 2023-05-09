Петр Павел також провів паралелі між початком Другої світової війни і початком війни Росії проти України.

Війна в Україні, на яку напала Росія, за ситуацією, масштабами та ступенем руйнувань нагадує поля битв Другої світової війни.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на церемонії вшанування 78-ї річниці закінчення війни Другої світової війни, пише České noviny.

"Країна, назву якої носили основні сили, що брали участь у визволенні Чехословаччини, тобто Перший, Другий і Четвертий українські корпуси, сьогодні сама є об’єктом агресії з боку однієї з тодішніх держав-переможниць - Росії", - сказав Павел.

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Президент Чехії також провів паралелі між початком Другої світової війни і початком війни Росії проти України (чим опосередковано прирівняв дії Гітлера до вчинків Путіна, - УНІАН).

Зокрема він нагадав, що тоді війна почалася із звинувачень про нібито недотримання прав національної меншини та закликів до відділення території, також чинився тиск з метою поступитися частиною країни в обмін на те, щоб не розпочинати війну. Павел нагадав про колишню Мюнхенську угоду, коли Чехословаччині довелося відмовитися від частини території.

"Найстрашніше в історії - це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже активно підтримує Україну у війні й хоче зберегти свою честь", - сказав Павел.

Він додав, що свобода і мир не бувають безкоштовними. "Важливо до них постійно прагнути, захищати, а якщо потрібно, то й чимало жертвувати для їхнього захисту. Так, як це робили всі, кого ми сьогодні пам'ятаємо, і як це роблять сьогодні герої-захисники України", - зазначив президент Чехії.

Інші заяви президента Чехії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Чехії Петр Павел застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу, який може мати жахливі наслідки. Він попередив, що більше немає того елементу несподіванки, який сприяв успіху контрнаступів на Харківщині і Херсонщині, та та що не варто "недооцінювати росіян".

Нагадаємо, 28 квітня Петр Павел разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою прибули з візитом до України. Спершу вони відвідали Бородянку на Київщині, де на власні очі побачили наслідки російської агресії. Згодом лідери країн зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Їхній візит припав на день, коли РФ здійснила черговий масований обстріл територій України, зокрема, й міста Дніпро. 29 квітня президент Чехії відвідав Дніпро, щоб на власні очі побачити, які відновлювальні роботи очікують місто в рамках ліквідації наслідків обстрілів РФ.

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