У Єгипті зіткнулися відразу три автобуси, загинули 30 осіб

У результаті великої автокатастрофи у Єгипті постраждали 16 осіб, загинули не менше 30, передає ТАСС.

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За інформацією, що надходить, в Асуані на південь від Каїра на автотрасі, що зв'язує декілька сіл, зіткнулися відразу три мікроавтобуси.

Подробиці події уточнюються.