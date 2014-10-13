У Єгипті зіткнулися відразу три автобуси, загинули 30 осіб

12:02, 13 жовтня 2014
Світ
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Масштабна аварія сталася на автотрасі, яка зв'язує відразу кілька населених пунктів.

REUTERS

У результаті великої автокатастрофи у Єгипті постраждали 16 осіб, загинули не менше 30, передає ТАСС.

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За інформацією, що надходить, в Асуані на південь від Каїра на автотрасі, що зв'язує декілька сіл, зіткнулися відразу три мікроавтобуси.

Подробиці події уточнюються.

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