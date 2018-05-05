Друзі і сусіди України: Якою буде східна політика Польщі

Гжегож Схетина заявив, що ключовим елементом польської політики на сході буде ситуація в Україні / piswesola.pl

Зміна геополітичної ситуації в регіоні вимагає опрацювання нових інструментів формування закордонної політики, особливо у її аспекті, що стосується східних партнерів. Питання викликів та форм реалізації польської східної політики у добу кризи обговорювали провідні польські експерти, журналісти, науковці та представники позаурядових організацій у рамках щорічного проекту «Польська східна політика 2014». Головуючий конференції Малгожата Ноцунь підкреслила, що саме поєднання кількох перспектив гарантує комплексний підхід до закордонної політики і опрацювання нових інструментів її формування по відношенню до східних партнерів. У зустрічі взяв участь міністр закордонних справ Республіки Польща Гжегож Схетина, якому були передані напрацьовані учасниками рекомендації щодо польської східної політики.

Непроста східна політика

Під час свого виступу голова польської дипломатії заявив, що східна політика набирає нового виміру, а події на Сході мають "динамічний характер" і часто викликають здивування у "учасників великої політики". Схетина зазначив, що українці заплатили за дорогу до Європи, за суверенітет і державність своєї країни найвищу ціну, якою є людські життя.

Крім того, міністр підкреслив, що східна політика є непростою, а в минулому році ситуація у цій частині світу кардинально змінилася і сценарію останніх подій ніхто не міг передбачити. Водночас він зазначив, що польська дипломатія намагалася висувати багато ініціатив, направлених на врегулювання української кризи. Він додав, що найвпливовіші політичні сили Польщі змогли досягти консенсусу у цьому питанні і у Сеймі вдалося одноголосно прийняти багато рішень, що стосуються ситуації в Україні.

Схетина також високо оцінив внесок свого попередника Радослава Сікорського, який, разом з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, брав участь у опрацюванні лютневих домовленостей між владою та опозицією в Україні. Міністр заявив, що незважаючи на те, що ці домовленості не призвели до залагодження конфлікту, завдяки їх досягненню у Києві припинили гинути люди, що, на той момент, було найважливішою проблемою. "Без цього візиту, без ініціативи Сікорського не було б цього перелому. Я абсолютно переконаний у тому, що сьогодні ми були б в іншій ситуації. У іншій ситуації була б Україна" - підкреслив Схетина.

Активна політика

Міністр закордонних справ зазначив, що надзвичайно важливою є подальша активна участь Польщі у справах України та опрацювання успішних ідей, які дозволили б знайти нову формулу співпраці. Він додав, що більш детально розповість про плани у цій сфері за кілька днів, під час виступу у Сеймі, в ході якого будуть представлені засади польської закордонної політики.

Також Схетина заявив, що тема України буде домінуючою у питанні східної політики, під час формування якої Польща не залишить без уваги проблеми Криму і східних регіонів сусідньої держави. На думку міністра, Польща водночас повинна представити позитивну, активну ідею щодо східної політики на рівні Веймарського трикутника і всього Європейського союзу. Він додав, що саміт Східного партнерства, який відбудеться наступного року в Ризі, буде підсумуванням певного етапу, однак до цього часу "все може трапитися". Тому Схетина підкреслив, що Польща мусить почуватися відповідальною за ці процеси і підтвердити значення польської східної політики.

На захист Меморіалу

У ході засідання було прийнято звернення учасників, у якому було висловлено протест проти дій російської влади, яка направила до Верховного суду заяву про ліквідацію Історико-просвітницького благодійного і правозахисного товариства «Меморіал». Цей документ також містив заклик до уряду Польщі та інших демократичних держав взяти на себе "відповідальність за захист їх доробку як необхідного елементу світової спадщини вільних та мислячих людей".

Поділ України?

Однак проблема "Меморіалу" не єдине питання, яке найближчим часом може ще більше погіршити польсько-російські відносини. Останніми днями польські спецслужби затримали двох російських агентів, а польську громадську думку шокувала обнародувана нинішнім маршалком Сейму та колишнім міністром закордонних справ сенсаційна інформація, що стосується переговорів між президентом Путіним та прем'єром Дональдом Туском у Москві в 2008 році. У інтерв’ю американському журналові «Politico» Сікорський начебто заявив, що у ході цих переговорів Путін пропонував Польщі взяти участь у поділі України. Маршалок Сейму проінформував, що у ході цієї зустрічі Путін сказав, що Україна - штучна держава, а Львів - це польське місто, і тому варто разом зайнятися цією проблемою. Сікорський додає, що Туск не прокоментував цю пропозицію, а польська дипломатія різко засудила подібні заяви російської сторони.

Сам Сікорський, у одній із соціальних мереж, повідомив, що його розмова з «Politico» не була авторизована і деякі його слова були надінтерпретовані. Однак він загадково написав: "Я підтверджую, що Польща не бере участі в анексії". Коментуючи це висловлювання, журналіст Бен Джуда, який брав інтерв'ю у маршалка, заявив, що не розуміє про яку надінтепретацію говорить колишній шеф польської дипломатії, адже саме такі слова він сказав під час розмови.

Ця шокуюча інформація американських ЗМІ наелектризувала громадську думку в Польщі. На неї негайно відреагувала голова польського уряду Ева Копач. Вона заявила, що ніколи жоден польський прем'єр не братиме участі у таких ганебних діях, як поділ іншої держави. "Якщо така розмова мала місце, це неподобство" - сказала Копач. Прем'єр також підкреслила, що у ході останніх візитів до Європи вона неодноразово заявляла партнерам про необхідність говорити про Україну одним голосом. Вона також додала, що на даному етапі Україна очікує реальної допомоги і може розраховувати на неї з боку польської держави.

Минулої п'ятниці у Мілані також відбулась перша зустріч нового прем'єр-міністра Польщі Еви Копач з президентом України Петром Порошенком. У ході зустрічі обговорювались дії, направлені на врегулювання кризи в Україні та перспективи двостороннього польсько-українського співробітництва. Прем'єр Копач задекларувала підтримку України у області реформ та боротьби з корупцією, а також прийняла запрошення президента Порошенка відвідати Київ з візитом.

Доктор Піотр Байор, викладач Ягеллонського університету у Кракові