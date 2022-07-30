Адвокат третього президента Грузії Валерій Гелбахіані заявив, що Михайло Саакашвілі має намір піти з політики.

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір піти з політики.

Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє Ехо Кавказу.

Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці.

"Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання - це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті", - сказав він.

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним ув'язненим.

Одразу після затримання екс-президент оголосив голодування, а 19 листопада погодився його припинити. Саакашвілі стверджував, що під час перебування під вартою його катували.

Після тривалого голодування затриманий перебував у тяжкому стані, і через це його перевезли з руставської в'язниці до військового госпіталю в Горі.

Наприкінці грудня Саакашвілі знову перевезли до Руставського пенітенціарного закладу №12.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії.