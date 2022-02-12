Визнання Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної і моральної шкоди неправомірними діями співробітників правоохоронних органів Грузії.

Україна офіційно визнала Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в грузинському ув'язненні.

Про це уповноважена Верховної Ради України Людмила Денисова написала в Facebook.

"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - написала вона.

За її інформацією, 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме - перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина України Саакашвілі.

Визнання Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної і моральної шкоди неправомірними діями співробітників правоохоронних органів Грузії.

"Зазначений процесуальний статус дає підстави Міхеілу Саакашвілі надалі скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу", - зазначила Денисова.

Справа громадянина України Саакашвілі і надалі перебуває на контролі Денисової.

Звинувачення проти Саакашвілі:

Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у важкому стані, і у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.