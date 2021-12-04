За словами лікаря, на даному етапі Саакашвілі не може бути переведений в іншу установу.

Колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі в пенітенціарній установі давали психотропні препарати.

Як повідомляє портал "Грузія Online", про це повідомила керівник Центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані.

"Я не хочу конкретно називати, про який препарат йде мова, це нейролептик, який застосовується для усунення психотичних станів. Всім відомо, що у Міхеїла Саакашвілі не було психозу. Цей препарат вказаний у медичній карті пенітенціарної установи Руставі, а також в медичній документації в горі. Ми запросили документацію у вісімнадцятої установи (в Тбілісі), ми хочемо побачити дозування", - сказала вона.

Джишкаріані підкреслила, що з'ясовувати, чи було це зроблено навмисно чи ні, ймовірно, доведеться в Страсбурзькому Європейському суді. При цьому вона додала, що в будь-якому випадку "неадекватне застосування психотропних препаратів в пенітенціарній установі розцінюється як фармакологічне катування".

Читайте такожСуд над Саакашвілі в Грузії перенесли: названо датуТакож, за її словами, на даному етапі Саакашвілі не може бути переведений в іншу установу відповідно до гайдлайнів за всіма наявними діагнозами, бо у нього діагностовано синдром Верніке, а також посттравматичний нервовий розлад.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Михайла Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

Прем'єр Грузії заявляв, що не бачить необхідності в допуску українських лікарів.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Гірник