За інформацією ЗМІ, білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Білорусі на переговори з міністром оборони Республіки Віктором Хреніним.

Повідомляється, що в суботу, 3 грудня, сервіс відстеження польотів авіасудів Flightradar24 зафіксував урядовий літак РФ Ту-204 (це судно ще називають "повітряним штабом Путіна"). Літак Шойгу вже здійснив посадку на аеродромі Мачулищі.

Як пише БЕЛТ, Хренін і Шойгу проведуть переговори в Мінську.

Відео дня

За інформацією ЗМІ, білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Відомо, що Шойгу і Хренін внесли зміни в російсько-білоруську угоду про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері й підписали відповідний Протокол між РБ і РФ Про внесення змін.

Зазначимо, що останні зміни в цю угоду були внесені ще 19 грудня 1997 року.

Відносини Білорусі та Росії

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну у Білорусі триває накопичення угруповання військ, однак загрози повторного наступу поки немає.

Як писав УНІАН, 1 грудня на білоруському аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський "Ту-154М", на борту якого перебувала група російських генералів.

На даний момент, як запевняють в ГУР, загрози наступу з Білорусі поки немає, у Росії не вистачає озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: