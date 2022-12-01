Борт направляється у Мінськ, а його пасажири невідомі.

У четвер, 1 грудня, на білоруському аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський "Ту-154М", на борту якого перебувала група російських генералів. Водночас у Мінськ направляється невідомий російський VIP-борт.

Як пише монторинговий проект "Беларускі Гаюн", борт з російськими генералами приземлився в Мачулищах сьогодні о 09:23 (за мінським часом). Він прилетів з аеродрому Чкаловський.

Пропагандисти про цей візит не повідомляли, а на опублікованих кадрах наради у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російських генералів немає.

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Пізніше у білоруському повітряному просторі РБ з'явився урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону Росія (RA-09007). Він прямує в бік Мінська. Хто перебуває на борту літака - не відомо.

Загроза з боку Білорусі

Як прогнозують експерти, до середини зими росіяни будуть збирати на угруповання на території Білорусі, яка буде в повному підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, з урахуванням задіяння абсолютно всього умовно боєздатного ресурсу армії Білорусі сумарно ударний потенціал РФ на цьому напрямку становить максимум 23 тисячі військових (від 23 до 28 БТГр).

Напередодні також стало відомо, що в Білорусі готуються до проведення мобілізаційних заходів. Наприклад, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих.

Також Україна продовжує будувати на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан з колючим дротом.

У Генштабі ЗСУ попередили, що в разі наступу російсько-білоруських сил з території Білорусі, для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості і використання фугасів.

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