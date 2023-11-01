На тлі заворушень влада Чечні закликала стріляти у мітингувальників.

Реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення в Республіці Дагестан 29 жовтня свідчить про дедалі більшу стурбованість російських посадовців через послаблення авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ.

Як повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кадиров у відповідь на заворушення в Дагестані, високо оцінив звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, це нібито Захід відповідає за організацію цього інциденту, а зроблено це для дестабілізації Росії.

Згодом він закликав чеченських силовиків негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а четвертий - у голову".

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"Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення", - зазначили в ISW.

Антисемітські заворушення у Дагестані

Як повідомляв УНІАН, на тлі операції Ізраїлю в Газі мешканці Дагестану влаштовували антисемітські акції протесту. Вони вимагали виселити "етнічних євреїв" і не впускати в республіку громадян Ізраїлю. Щобільше - група людей увірвалася на територію аеропорту в Махачкалі, вигукуючи антисемітські гасла і розшукуючи євреїв. Пізніше це переросло у зіткнення з силовиками.

У Росії одразу у сьому звинуватили українські спецслужби. Як пояснюють експерти, у російському суспільстві посилюється радикалізація і фракційність, що продемонстрували заворушення в Махачкалі. Спроби звинуватити в заворушеннях в Дагестані Україну або Захід дозволяють російським чиновникам уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв.

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