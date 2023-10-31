Раніше Путін вже перевіряв час на зап'ясті, на якому нічого немає.

Російський президент Володимир Путін відзначився новим епізодом "взаємин" зі своїм наручним годинником.

Дивною поведінкою політик запам'ятався в рамках наради, присвяченої антисемітським погромам в Дагестані 30 жовтня.

Лідер РФ навіщось зняв аксесуар та відклав його в сторону. Раніше за ним вже закріпилася схожа історія, коли Путін перевіряв, яка зараз година, подивившись на зап'ястя, на якому нічого немає.

Відзначимо, що коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Путін заявив:

"Говорив вже про спроби використати драматичну ситуацію на Близькому Сході, інші регіональні конфлікти проти нашої країни, проти Росії. Для дестабілізації та розколу нашого багатонаціонального та багатоконфесійного суспільства. Для цього застосовують найрізноманітніші засоби: і брехня, і провокація, і витончені технології психологічної та інформаційної агресії".

Раніше Путін перевірив час на неіснуючому годиннику

22 серпня 2023 року лідер РФ також запам'ятався дивною поведінкою: під час засідання Ради зі стратегічного розвитку РФ він перевірив час на неіснуючому годиннику на зап'ясті. При цьому складалося враження, що Путін дійсно дізнався таким чином години. Принаймні, повірив у це.

Тодішня історія з годинником стала приводом для нових чуток про можливих двійників Путіна. Даний епізод коментував глава ГУР України Кирило Буданов. На питання журналістів про те, чи реальний Путін таке "витворяє", Буданов відповів: "Мені здається, що не дуже (реальний Путін - УНІАН)".

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