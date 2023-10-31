Відзначається, що події в Махачкалі являють собою один із проявів радикалізації російського суспільства.

У російському суспільстві посилюється радикалізація і фракційність, що продемонстрували заворушення в Махачкалі. Спроби звинуватити в заворушеннях в Дагестані Україну або Захід дозволяють російським чиновникам уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що заворушення 29 жовтня в Дагестані підкреслюють зростаючу радикалізацію і фракційність російського суспільства, що виникла в результаті гіпер-націоналістичних ідеологій, які посилила війна в Україні.

У свою чергу директор Центру передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс заявив, що події в Махачкалі являють собою один із проявів радикалізації російського суспільства, що виникла в результаті війни на Україні і навколишнього медіа-середовища. За його словами, російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу та Ізраїлю, і зазначив, що багато загиблих російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, були родом з Дагестану.

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Крім того, російський військовий блогер також припустив, що спроби Кремля звинуватити в заворушеннях іноземні психологічні та інформаційні операції дозволяють російським чиновникам уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв серед російського мусульманського населення.

Раніше ISW підрахував, що гіпернаціоналістичні ідеології, підтримані Кремлем як виправдання війни, мають внутрішні наслідки для Росії, особливо в громадах етнічних меншин.

Заворушення в Дагестані - головні новини

Жителі російського Дагестану влаштовували антисемітські акції протесту. Вони вимагали виселити "етнічних євреїв" і не впускати в республіку громадян Ізраїлю.

На тлі цих протестів група людей увірвалася на територію аеропорту в Махачкалі, вигукуючи антисемітські гасла і розшукуючи євреїв. Безлади переросли в зіткнення з силовиками.

При цьому в Росії відразу ж звинуватили в заворушеннях українські спецслужби.

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