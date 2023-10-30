Марія Захарова в черговий раз звинуватила у всіх бідах Україну.

У Російській Федерації вже знайшли винних у заворушеннях в аеропорту Махачкали. Звичайно ж, в Москві звинуватили "київський режим".

"У реалізації чергової деструктивної акції безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який, у свою чергу, діяв руками осілих там запеклих русофобів", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

При цьому висновки зробили на основі "оперативності заяв і публікацій президента України Володимира Зеленського, а також їх змісту". За її словами, це "пряме свідчення того, що інформаційна диверсія, зроблена київськими спецслужбами, носить скоординований характер".

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Крім того, Захарова заявила, що масові заворушення в Дагестані є наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації, спрямованої на підрив гармонійного розвитку і етноконфесійної єдності народу Російської Федерації".

"Вони були інспіровані тими, хто вже неодноразово вдавався до відверто екстремістських і терористичних методів з метою дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Росії. Активізація диверсійно-підривної роботи українських спецслужб на російському напрямку цілком зрозуміла. Київський режим в даний час максимально зацікавлений в дестабілізації ситуації в Росії і її дискредитації на міжнародній арені на тлі згасаючої уваги світової громадськості до кризи навколо України", - йдеться в повідомленні.

Антисемітські протести в Махачкалі - головні новини

Увечері 28 жовтня жителі Республіки Дагестан зібралися біля готелю в Хасавюрті, куди нібито повинні були привезти "ізраїльських біженців". Оскаженілий натовп влаштував заворушення і провів рейд по готелю в пошуках єврев та громадян Ізраїлю.

Вночі на 29 жовтня в Нальчику в Кабардино-Балкарській Республіці РФ підпалили єврейський культурний центр, який тільки будували.

А вже 29 жовтня події стрімко розвивалися в аеропорту Махачкали, куди увірвався розлючений натовп. Незадоволені заблокували злітно-посадкову смугу і спробували потрапити на літак, який прибув з Ізраїлю.

30 жовтня глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що до організації антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали нібито причетна Україна.

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