США схвалили розгортання додаткових військ США у Східній Європі на початку лютого.

Додаткові війська США, розгорнуті у зв’язку з російським вторгненням в Україну, залишаться у Польщі щонайменше в осяжному майбутньому.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на віртуальному брифінгу, пише "Польське радіо".

Кірбі наголосив на прихильності США до статті 5 Північноатлантичного пакту. Він додав, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу.

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"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні в осяжному майбутньому", – сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, це було відповіддю на зміни ландшафту безпеки в Європі. Зокрема, Кірбі акцентував, що Білорусь підтримувала, забезпечувала та приймала російські війська ще до початку повномасштабного вторгнення росіян до України.

Розгортання додаткових сил в Польщі

Як писав УНІАН, на початку лютого, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України, США схвалили розгортання додаткових військ США у Східній Європі. Як казали американські чиновники, це демонстрація підтримки союзників в НАТО, які відчувають загрозу у зв'язку з воєнними діями Росії поблизу України. 5 лютого в Польщі приземлився перший літак з американськими солдатами.

В червні президент США Джо Байден офіційно оголосив про розширення американського військового контингенту в Європі.

Також стало відомо про історичне рішення США – у Польщі розмістили американський військовий штаб.

Згодом Пентагон розгорнув у Польщі центр "дистанційного ремонту" озброєння та військової техніки, яку США передає Україні. Зокрема, тут ремонтують M777, Javelin та HIMARS.

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