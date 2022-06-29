Президент Польщі підкреслив, що це революційне рішення НАТО стане сигналом про стримування Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда привітав рішення США розмістити військовий штаб 5-ї армії на польській території як здійснення давньої мрії.

За його словами, це зміцнить безпеку Польщі, посилаючи чіткий сигнал про стримування Росії, передає Голос Америки.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив на саміті НАТО в Мадриді, що США будуть нарощувати свої сили і озброєння по всій Європі і створять новий постійний військовий штаб у Польщі у відповідь на потенційні загрози з боку Росії після вторгнення в Україну.

"Це новина, яку ми довго чекали, - сказав Дуда на прес-конференції. - Це факт, який значно зміцнює нашу безпеку... у тій складній ситуації, в якій ми знаходимося".

Відтоді, як Росія анексувала Крим, Польща розглядає збільшення чисельності військ НАТО на східному фланзі як життєво важливу умову безпеки Центральної Європи перед лицем зростаючої агресії Росії. Польща давно прагнула розмістити на своїй території постійну військову базу США.

"Те, що багатьом здавалося неможливим, сьогодні стає фактом, – написав у "Твіттері" заступник Міністра закордонних справ Марчін Пшидач. - У нас є постійна присутність США в Польщі... Це - також чіткий сигнал Москві".

Раніше в Польщі перебувало близько 4500 американських військовослужбовців, як в рамках НАТО, так і на двосторонній основі, в основному розміщених на заході країни на основі ротації. Після початку агресивних дій РФ в Україні Вашингтон направив до Польщі додаткові війська і обладнання на тимчасовій основі, а в червні НАТО заявило, що в даний час в Польщі дислоковано 11 600 військовослужбовців з інших країн, включаючи сили інших членів НАТО, зокрема, Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час саміту НАТО у Мадриді президент США Джо Байден офіційно оголосив про розширення американського військового контингенту в Європі у відповідь на російський напад на Україну. Це найбільша реструктуризація системи європейської безпеки з кінця Холодної війни.

25 червня влада Польщі заявила, що на саміті НАТО в Мадриді проситиме розміщення на території країни бригадної бойової групи Альянсу. А 11 червня польський президент Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США в цій частині Європи.

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