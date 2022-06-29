Це найбільша реструктуризація системи європейської безпеки з кінця Холодної війни.

Під час саміту НАТО у Мадриді президент США Джо Байден офіційно оголосив про розширення американського військового контингенту в Європі у відповідь на російський напад на Україну.

Це найбільша реструктуризація системи європейської безпеки з кінця Холодної війни. У сукупності з майбутнім приєднанням до НАТО Швеції і Фінляндії наслідки російської агресії привели зовсім не до тих результатів, на які розраховував Володимир Путін, кажуть західні політики, передає Бі-бі-сі.

Розміщення додаткових американських військових контингентів в Європі напередодні анонсував радник адміністрації Байдена з безпеки Джейк Салліван, але його масштаби стали зрозумілі тільки після офіційної заяви самого президента США.

Перед мадридським самітом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір значно збільшити чисельність своїх сил швидкого реагування: до 300 тис.військовослужбовців (зараз у їх складі близько 40 тис. осіб).

"Разом з союзниками ми забезпечимо готовність НАТО відповідати на загрози будь-якого роду з будь-якого напрямку. Путін напав на найосновніші правила світового порядку. Ми, Сполучені Штати, і наші союзники, станемо на їх захист, - сказав Байден після зустрічі з генсеком НАТО. - "Це саме те, чого він [Путін] не хотів. Але саме це необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку в Європі".

За словами Байдена, США мають намір збільшити свою присутність в Європі таким чином:

На базі в іспанському місті Рота будуть розміщені два додаткових авіаносці.

У Польщі буде створено постійний штаб П'ятого корпусу армії США.

У Румунії на ротаційній основі буде розміщена додаткова бригада з 3 тис. солдатів і 2 тис. осіб додаткового персоналу.

У країнах Балтії на ротаційній основі розмістять додаткові сили.

У Британії будуть розміщені дві додаткові ескадрильї літаків F-35, оснащених технологією стелс (тобто невидимих для радарів противника).

У 2022 фінансовому році Пентагон отримає з бюджету $3,8 млрд для захисту Європи. Міністерство оборони подало заявку на фінансування в розмірі $4,3 млрд в майбутньому році.

Як зазначає видання, одна з найзначніших змін - створення Штабу в Польщі. У польському уряді підкреслили, що після створення штабу присутність американських військових у цій країні буде постійною.

"Те, що багатьом здавалося неможливим, сьогодні стає фактом. У нас постійна присутність в Польщі. Ми дбаємо про загальну безпеку. Це також чіткий сигнал для Москви. Ми будемо і надалі прагнути до зміцнення безпеки Польщі", - написав у" Твіттері " заступник глави польського МЗС Мартін Пшидач.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня влада Польщі заявили, що на саміті НАТО в Мадриді проситиме розміщення на території країни бригадної бойової групи Альянсу. А 11 червня польський президент Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США в цій частині Європи.

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