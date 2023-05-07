Під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав.

У Південній Кореї під час навчань розбився винищувач F-16 Повітряних сил США. Інцидент трапився вранці 6 травня приблизно у 40 милях від кордону з Північною Кореєю.

Як повідомляє місцевий телеканал YTN, американський пілот F-16 встиг катапультуватися. Однак винищувач F-16 розбився - поблизу одної з найбільших військових баз США у Південній Кореї.

"Інцидент стався близько 9:45 ранку за місцевим часом у сільськогосподарській зоні поблизу авіабази Осан", – розповіли корейські ЗМІ.

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Авіабаза Осан є найближчою базою ПС США до Північної Кореї, приблизно в 40 милях від її кордону. Під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав. На ліквідацію пожежі було направлено місцеву пожежну службу. Про причини авіатрощі поки що не повідомляється.

Співпраця Південної Кореї та США: що відомо

Як повідомляв УНІАН 17 квітня, військово-морські сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки проводили спільні навчання з Японією у Східному морі. До них залучали три есмінці. Такі кроки держави провели через підвищену загрозу з боку Північної Кореї.

Наприкінці квітня стало відомо, що США і Південна Корея будуть співпрацювати у рамках ядерного озброєння. Однак Сеул не прагнутиме створити власний ядерний арсенал.

5 травня стало відомо, що Сеул та Вашингтон домовилися провести спільні масштабні військові навчання.

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