У тренуваннях задіяли три есмінці.

У понеділок, 17 квітня, Південна Корея, США та Японія розпочали тристоронні спільні навчання у Східному морі. Держави в рамках тренувань задіяли три есмінці.

Такою інформацією поділилося корейське видання Yonhap з посиланням на ВМС держави. Повідомляється, що Південна Корея, США і Японія вирішили посилити координацію в сфері безпеки на тлі провокаційних дій КНДР. До них відноситься і запуск балістичної ракети на твердому паливі в четвер, 13 квітня.

На навчаннях відпрацьовуватимуться процедури з виявлення та відстеження цілей балістичних ракет за допомогою комп'ютерної імітації. Країни також поліпшать координацію в питанні обміну інформацією.

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В рамках тренування задіяно три есмінця з системами "Іджіс". Сюди відносяться Південнокорейський Yulgok Yi i, американський USS Benfold і японський JS Atago. Останній раз тристоронні навчання такого формату держави проводили в лютому.

"Це була можливість зміцнити співробітництво в галузі безпеки між Півднем, США і Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз Півночі і зміцнити можливості наші ВМС щодо реагування на запуски балістичних ракет", — прокоментував навчання офіційний представник ВМС Південної Кореї.

Напруга на Далекому Сході

Станом на 10 квітня повідомлялося, що Південна Корея і КНДР не спілкувалися по "військовій лінії" протягом чотирьох днів. До цього держави зв'язувалися двічі на день.

Через три дні Пхеньян випустив балістичну ракету середньої або великої дальності, імітуючи враження цілі в Японському морі. Це викликало стурбованість у військових з Південної Кореї.

А 16 квітня Південнокорейський військовий катер відкрив вогонь у бік патрульного катера КНДР. Причиною став перетин останнім лінії демаркації в Південному морі.

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