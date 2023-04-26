Угода стане центральною частиною державного візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі в цю середу.

Сполучені Штати вперше нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні використання ядерної зброї в будь-якому конфлікті з Північною Кореєю в обмін на угоду про те, що Сеул не прагнутиме до створення власного арсеналу ядерної зброї.

За словами американських посадовців, угода, яку обидві сторони називають Вашингтонською декларацією, є центральною частиною державного візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до США цього тижня, пише The New York Times.

Нова співпраця тісно пов'язана з тим, як країни НАТО планують можливий ядерний конфлікт, але американський президент залишить за собою повноваження вирішувати, чи використовувати ядерну зброю. Хоча США ніколи офіційно не ухвалювали політику незастосування ядерної зброї першими, офіційні особи заявили, що таке рішення майже напевно буде ухвалене лише після того, як Північна Корея сама використає ядерну зброю проти Південної Кореї.

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"Я б застеріг будь-кого від думки, що центральне місце знову відведене ядерній зброї. У нас є договірні зобов'язання перед Південною Кореєю. Ми хочемо переконатися, що у нас є якомога більше варіантів", - заявив у середу вранці речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Як зазначає NYT, угода примітна з кількох причин. По-перше, вона має на меті забезпечити впевненість південнокорейської громадськості, де соціологи виявили, що послідовна більшість громадян виступає за створення незалежних ядерних сил Південної Кореї. Сам президент країни відкрито міркував про цей варіант на початку цього року, хоча його уряд швидко відмовився від цієї заяви. Він також підняв питання про можливість повернення американської тактичної ядерної зброї в Південну Корею, але останніми тижнями його уряд більше не розглядає цей крок.

Сполучені Штати вивели свою останню ядерну зброю з Південної Кореї в 1991 році під керівництвом адміністрації Джорджа Буша-старшого.

"Але друга причина, чому це важливо, полягає в тому, про що адміністрація Байдена мало говорить: вона зводиться до скасування зобов'язань зменшити роль ядерної зброї в американській стратегії оборони. Протягом багатьох років Сполучені Штати вдосконалювали свої варіанти неядерного удару, підвищуючи точність і потужність звичайної зброї, яка могла досягти будь-якої цілі в світі приблизно за годину", - пише NYT.

Але, зазначає видання, Південна Корея хоче більшої впевненості в "розширеному стримуванні", концепції, згідно з якою Сполучені Штати намагатимуться стримати ядерний удар Північної Кореї по Південній за допомогою ядерної відповіді - навіть якщо це загрожує ударом КНДР по американському місту.

Південна Корея підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який забороняє їй отримувати ядерну зброю. Тому зобов’язання не створювати власну зброю не є новим. Але країни можуть вийти з договору, просто повідомивши про це ООН. Лише одна держава зробила це: Північна Корея на початку 1990-х років. Три країни не підписали договір і розробили ядерну зброю: Ізраїль, Індія та Пакистан.

"Ядерна парасолька" США над Південною кореєю

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Reuters повідомило, що на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем глава Білого дому Джо Байден пообіцяє зробити "суттєві кроки", щоб підкреслити прихильність Вашингтона стримуванню ядерної атаки КНДР на Південну Корею.

Американський чиновник назвав одним із найбільших досягнень США те, що низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, які могли б створити ядерну зброю, воліли не робити цього через захист так званої ядерної парасольки США.

Зазначалося, що зустріч лідерів Південної Кореї і США припадає на час, коли все більше південнокорейців говорять, що їхня держава має розвивати свій ядерний арсенал, щоб захиститися від потенційного нападу з боку КНДР.

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