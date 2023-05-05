Тренування з бойовими стрільбами відбудеться на корейській території.

Південна Корея з Сполученими Штатами Америки проведуть найбільші спільні військові навчання у своїй історії. Як повідомляє The Korea Times, їхній старт запланований на 25 травня.

Навчання приурочені відразу до двох ювілейних дат. Вони повинні стати найбільш за всю історію військової співпраці між двома країнами.

"З нагоди 75-ї річниці створення збройних сил Південної Кореї та 70-ї річниці альянсу між Південною Кореєю та США… Масштаб навчань, ймовірно, буде найбільшим за всю історію", - сказав чиновник Міноборони.

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Навчання будуть продовжуватися три тижні і завершаться 15 червня. Військові будуть базуватися на полігоні Seungjin Fire Training Field у Почхоні, що неподалік від кордону з Північною Кореєю. Вишкіл спрямований на покращення сил союзників та загалом оперативної готовності на фоні збільшення загроз з боку Північної Кореї.

Під час навчань буде велике різноманіття систем озброєння. До прикладу, ударні вертольоти AH-64E Apache та реактивні системи залпового вогню та танки K2 Black Panther.

Окрім цього будуть тренування і з керування дронами-камікадзе. Також розглянуть різні сценарії ведення бойових дій.

"За сценарієм провокації з боку Північної Кореї військові Південної Кореї та США покажуть, як завершити свою місію за допомогою переважаючих можливостей у найкоротші терміни, зберігаючи кількість жертв до мінімуму", - додали у Міноборони.

Співпраця Південної Кореї та США: що відомо

Як повідомляв УНІАН 17 квітня, військово-морські сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки проводили спільні навчання з Японією у Східному морі. До них залучали три есмінці. Такі кроки держави провели через підвищену загрозу з боку Північної Кореї.

Наприкінці квітня стало відомо, що США і Південна Корея будуть співпрацювати у рамках ядерного озброєння. Однак Сеул не прагнутиме створити власний ядерний арсенал.

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