Існує кілька імовірних відповідей Кремля на заклики невизнаного Придністров’я про допомогу, але всі вони пов’язані з дестабілізацією ситуації в Молдові.

Таку думку в свіжому огляді висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що Кремль прикрився захистом своїх "співвітчизників за кордоном" для виправдання окупації Придністров'я з 1992 року.

Експерти зазначили, що офіційні особи та рупори Кремля продовжують створювати інформаційні умови для використання Придністров'я і проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія для дестабілізації Молдови, але досі було не зрозуміло з якою метою вони мають намір використовувати такі інформаційні умови.

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Кремль поки що не дав ніякого сигналу після заклику невизнаного Придністров'я, хоча президент Росії Володимир Путін може відреагувати на придністровське питання під час звернення до Федеральних зборів, припустили аналітики.

В Інституті вважають, що найбільш ймовірний варіант дій полягає в тому, що Кремль використає це як плацдарм для гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ цієї країни до Євросоюзу і майбутніх президентських виборів у Молдові в червні і листопаді цього року.

Найнебезпечніший план розвитку подій полягає в тому, що Кремль може прийняти рішення про формальну анексію Придністров'я, щоб виправдати військову інтервенцію проти Молдови в довгостроковій перспективі.

В ISW припускають такі варіанти дій російської влади:

Кремль може вирішити не вживати заходів одразу, однак Путін може вирішити задовольнити ці вимоги пізніше.

Кремль може посилити дипломатичний тиск на Молдову, щоб змусити її скасувати нещодавно прийнятий Митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року. Зміни, внесені Молдовою до Митного кодексу, мають важливе значення для приведення Молдови у відповідність до норм ЄС.

Кремль також може спробувати надати додаткову військову допомогу придністровським силам, хоча наразі незрозуміло, яким чином він сподівається доставити військову техніку або особовий склад до Придністров'я.

В Інституті зауважили, що в такому випадку перекидання сил РФ доведеться здійснювати через повітряний простір України або Румунії (НАТО). Або спробувати провести широкомасштабну наземну операцію через Одеську область, на що російські війська навряд чи підуть, оскільки це відволіче сили окупантів від поточних наступальних дій на Донбасі і, швидше за все, зазнає невдачі в будь-якому випадку.