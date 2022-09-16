Близько половини китайських військових не мали бойового досвіду.

Дослідники з Національного університету оборони США знайшли загальну потенційну слабкість Збройних сил Китаю і Росії.

Про це пише CNN.

У звіті детально розглядається історія понад 300 вищих офіцерів Народно-визвольної армії (НВАК), які служили в армії, на флоті, в авіації, в ракетних військах і в силах стратегічної підтримки. Аналізується ситуація за шість років, що передували 2021 року.

Відео дня

У звіті зазначено, що ці військові не мали досвіду роботи за кордоном, близько половини були "професійними політичними комісарами" без бойового досвіду.

Також китайські військові навряд чи мали досвід роботи в будь-якій іншій галузі, крім тієї, в якій вони почали свою кар'єру. Це різка відмінність від армії США, де перехресне навчання є законною вимогою з 1986 року.

У доповіді наголошується, що низька загальна згуртованість сил стала проблемою для росіян під час повномасштабної війни в Україні. Також це "може знизити ефективність Китаю в майбутніх конфліктах".

"Наприклад, оперативні командири рідко мають досвід кар'єрного росту в області тилового забезпечення, і навпаки. Оперативні командири, яким ніколи не потрібно було досягати високого рівня розуміння логістики або технічного обслуговування, можуть не зуміти оптимально використовувати ці сили, аналогічно було при ще одній невдачі Росії в 2022 році", – йдеться у звіті Джоела Ватноу, старшого наукового співробітника університетського центру вивчення військових питань Китаю.

Водночас Карл Шустер, колишній директор з операцій в Об'єднаному розвідувальному центрі Тихоокеанського командування США на Гаваях, який високо оцінив цей звіт, застеріг від використання його як прогнозу.

Він зазначив, що у НВАК є безліч переваг перед російськими збройними силами. Китай краще навчає новобранців і не покладається на призовників, в той час як російська армія "покладається на семимісячних призовників – це 80-85% особового складу".

І, на відміну від Росії, в Китаї є професійний унтер-офіцерський корпус, додав Шустер.

"Неявний висновок дослідження про те, що НВАК може бути не в змозі проводити ефективні спільні операції, недоречний", — сказав Шустер.

Також він зазначив, що Китай відстає від США приблизно на чотири або п'ять років з точки зору можливостей спільних операцій.

Він попередив, що Китай працює над поліпшенням згуртованості сил. Як приклад він навів операції навколо Тайваню, розпочаті Китаєм після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

Водночас цьогоріч інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Напередодні Китайський депутат приїхав до РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: