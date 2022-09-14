Поки що Китай надавав політичну та моральну підтримку Москві, але утримувався від військової допомоги та дотримувався санкцій. Ця ж позиція збережеться й надалі, вважають експерти.

Президенту Росії Володимиру Путіну не варто сподіватися на велику допомогу від Китаю у війні проти України навіть попри принизливі втрати російських військ на полі бою.

Незадовго до вторгнення в Україну в лютому Володимир Путін і Сі Цзіньпін оголосили про "безмежну дружбу" й пообіцяли "не мати "заборонених" сфер співпраці", нагадує Bloomberg.

Проте після початку повномасштабного вторгнення офіційні особи Китаю спершу намагалися як підтримувати Росію, так і уникати схвалення явного порушення суверенітету України.

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В той час як торгівля між країнами пожвавилася навіть після того, як США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії, Пекін перестав надсилати Москві військове обладнання чи надавати фінансову підтримку, які могли б призвести до запровадження санкцій. І, попри побоювання деяких фінансових інвесторів, позиція Пекіна навряд чи зміниться, навіть якщо Путін у четвер на зустрічі з Сі Цзіньпіном в Узбекистані попросить його про військову допомогу після великих втрат Росії за останні тижні.

"Китайські офіційні особи говорять про партнерство "без обмежень", але Росія та Китай завжди мали розбіжності з багатьох питань. Я не думаю, що китайська військова допомога Росії можлива через санкції та значну міжнародну критику, яка виникне. Це також суперечило б заявам Китаю про те, що західна військова підтримка України продовжує війну", — сказала Елізабет Вішнік, старший науковий співробітник CNA, мозкового центру безпеки у Вашингтоні.

Хоча Сі Цзіньпінь розглядає Росію як важливого дипломатичного союзника для протистояння США, зокрема їхнім військовим альянсам і контролю над світовою фінансовою системою, у нього мало внутрішніх стимулів для втручання, зазначає Bloomberg. Китайський лідер збирається переобратися на третій термін в ході партійного з'їзду наступного місяця, а також має справу з уповільненням економіки та кризою нерухомості.

Більше того, відправка військ або зброї означатиме порушення суверенітету, підриваючи власну оголошену позицію Китаю. За даними США, Кремлю довелося звернутися до Ірану для отримання безпілотників та до Північної Кореї за боєприпасами.

Будь-яка втрата життя чи економічні труднощі в Китаї, посилені фінансовими санкціями, лише ризикують завдати політичного удару по Комуністичній партії, яка пообіцяла підвищити рівень життя суспільства.

Китай має кілька способів продемонструвати більше підтримки Росії, які принципово не змінили б його позицію щодо війни в Україні, сказала Аманда Сяо, старший аналітик брюссельської дослідницької організації Crisis Group.

За її словами, це включає використання зустрічі Шанхайської організації співпраці в Узбекистані, щоб показати світові, що Путін не ізольований, а також потенційну участь у нових військових навчаннях з Росією.

Економічні зв’язки Китаю та Росії зросли, незважаючи на санкції США та Європи під час війни, пише Bloomberg. Російський експорт до Китаю, у якому домінують енергоносії та інші товари, зріс майже на 50%, до 40,8 мільярда доларів за перші п’ять місяців року.

Китай також допоміг заповнити порожнечу, утворену після виходу іноземних компаній з російського ринку, оскільки його експорт до РФ відновлюється після затишшя в перші місяці вторгнення.

"Поки що Китай надавав політичну та моральну підтримку Москві, але утримувався від надання військової допомоги та дотримувався санкцій. Ця позиція відображає балансування його стратегічних інтересів з економічними — ці інтереси продовжуватимуть керувати позицією Пекіна в майбутньому", — сказала Аманда Сяо.

Нагадаємо, 4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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